Fortaleza inicia 4ª etapa da vacinação contra a Covid-19 com população em situação de rua

Fortaleza iniciou, nesta segunda-feira (24), a quarta etapa do cronograma de vacinação anticovid-19 com a imunização de pessoas em situação de rua. A informação foi compartilhada pelo prefeito Sarto Nogueira via redes sociais.

"Iniciamos hoje a quarta fase da campanha de vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza com o atendimento da população em situação de rua", anunciou.

Entre o público prioritário que recebeu o imunizante na abertura da nova fase, está Maria Liduína, de 64 anos, a quem o gestor municipal publicou uma imagem.

"Foi bonito acompanhar a alegria dessas pessoas ao receberem duas doses de proteção e esperança contra o vírus. Dona Maria Liduína estava cheia de ansiedade e vibrou ao ser atendida pelas equipes de saúde", detalhou Sarto.

Grupos prioritários da 4ª fase

Pessoas com Deficiência Permanente Grave;

Pessoas em Situação de Rua;

População Privada de Liberdade;

Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade;

Trabalhadores da Educação do Ensino Básico (creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA);

Trabalhadores da Educação do Ensino Superior;

Forças de Segurança e Salvamento;

Forças Armadas;

Trabalhadores do Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros;

Trabalhadores de Transporte Metroviário e Ferroviário;

Trabalhadores de Transporte Aéreo;

Trabalhadores de Transporte Aquaviário;

Caminhoneiros;

Trabalhadores Portuários;

Trabalhadores Industriais.

Etapa anterior

A 3ª etapa da imunização, que envolve pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas e com deficiência permanente, iniciou no último dia 5 de maio. Conforme Sarto Nogueira, a expectativa é que todas as pessoas desse grupo que declaram ter comorbidades e estavam cadastradas no Saúde Digital sejam imunizadas entre esta segunda (24) e terça-feira (25).

Nesta segunda e terça-feira, a imunização ocorrerá em oito locais, na modalidade drive-thru e salas de acolhimento. No Centro de Eventos, as salas de acolhimento serão nos salões Taíba e Jericoacoara.

Drive-thru e salas de acolhimento para vacinação, para atender tanto os idosos que dispõem de carro como os que utilizam outros meios de transporte:

Arena Castelão

Centro de Eventos

Shopping RioMar Fortaleza (Papicu)

Salas de acolhimento para vacinação:

Cuca Barra

Cuca Jangurussu

Cuca José Walter

Cuca Mondubim

Sesi Parangaba

25 mil pessoas não identificaram comorbidade

Cerca de 25 mil pessoas aptas para a terceira fase de vacinação em Fortaleza, no entanto, ainda não foram agendadas, pois não identificaram qual a comorbidade ao realizarem o cadastro no Saúde Digital.

A informação foi divulgada pela Secretaria da Saúde, Ana Estela Leite, em transmissão nas redes sociais nesta segunda-feira (24).

Segundo a secretaria, essas pessoas devem ser agendadas a medida em que regularizarem o cadastro. No dia da vacinação, é necessário apresentar atestado que comprove a comorbidade.

Veja como editar o cadastro

As pessoas com comorbidade precisam acessar o cadastro no Saúde Digital, com CPF e senha definidos no cadastramento, e clicar em 'editar cadastro'.

Edição de cadastro no Saúde Digital

Na guia de edição dos dados, é necessário ir até a seção de 'informação complementares'. Em 'pertence a outro grupo prioritário', o usuário deve conferir se está marcada a opção 'pessoas com comorbidades'.

Em seguida, deve informar se tem alguma das comorbidades listadas, sendo possível marcar mais de uma. Também há a opção de assinalar se faz uso de imunoglobulina humana ou é paciente oncológico, transplantado ou imunossuprimido.

É necessário assinalar qual a comorbidade no Saúde Digital

Por fim, é necessário salvar a edição.