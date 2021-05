25 mil pessoas não identificaram comorbidade e não foram vacinadas em Fortaleza; saiba como editar

Cerca de 25 mil pessoas aptas para a terceira fase de vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza não foram agendadas, pois não identificaram qual a comorbidade ao realizarem o cadastro no Saúde Digital. A informação foi divulgada pela Secretaria da Saúde, Ana Estela Leite, em transmissão nas redes sociais nesta segunda-feira (24).

Segundo a secretaria, essas pessoas devem ser agendadas a medida em que regularizarem o cadastro. No dia da vacinação, é necessário apresentar atestado que comprove a comorbidade.

A prefeitura afirmou que todos os pertencentes à terceira fase com cadastro válido serão vacinados nesta segunda (23) e terça-feira (24). As listas de agendados são divulgadas diariamente no site da prefeitura,

Veja como editar o cadastro

As pessoas com comorbidade precisam acessar o cadastro no Saúde Digital, com CPF e senha definidos no cadastramento, e clicar em 'editar cadastro'.

Legenda: Edição de cadastro no Saúde Digital Foto: Reprodução

Na guia de edição dos dados, é necessário ir até a seção de 'informação complementares'. Em 'pertence a outro grupo prioritário', o usuário deve conferir se está marcada a opção 'pessoas com comorbidades'.

Em seguida, deve informar se tem alguma das comorbidades listadas, sendo possível marcar mais de uma. Também há a opção de assinalar se faz uso de imunoglobulina humana ou é paciente oncológico, transplantado ou imunossuprimido.

Legenda: É necessário assinalar qual a comorbidade no Saúde Digital Foto: Reprodução

Por fim, é necessário salvar a edição.

Conclusão da terceira fase

A 3ª etapa da imunização, que envolve pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas e com deficiência permanente, iniciou no último dia 5 de maio.

Segundo Ana Estela, 160.136 pessoas desse grupo prioritário tiveram a aplicação da primeira dose agendada até terça-feira (25). No entanto, apenas 87.490 pessoas de fato receberam o imunizante.

Conforme a secretária, até este domingo (23), pelo menos 50 mil pessoas foram agendadas, mas não receberam a vacina, por faltar o agendamento ou não comprovar a comorbidade.

Ao longo da semana, a prefeitura deve informar a logística para vacinação das pessoas que não tiveram o agendamento realizado ou que não foram vacinadas, mesmo com agendamento.

Com a conclusão da terceira etapa, a Prefeitura de Fortaleza iniciou a quarta fase de vacinação nesta segunda-feira (24). A imunização de pessoas em situação de rua está sendo realizada nos centros de apoio ao grupo, a partir de localização pelas equipes do Consultório na Rua ou dos Centros Pop, segundo a prefeitura.

As outras pessoas contempladas na quarta fase, como profissionais da educação, serão agendadas posteriormente, a ser divulgado nos próximos dias.