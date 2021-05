Em novo decreto, Camilo mantém restrições no Cariri e amplia reabertura no Interior e Litoral

O governador Camilo Santana anunciou, em live na noite desta sexta-feira (28), que as macrorregiões do Sertão Central e Litoral Leste/Jaguaribe avançam na reabertura econômica e a Região do Cariri segue com restrições.

As macrorregiões de Fortaleza e Sobral seguem com as mesmas medidas já em vigor, mas com "alguns ajustes" que serão detalhados em decreto a ser divulgado neste sábado (29). O novo decreto começa a valer a partir desta segunda-feira (31).

Durante a transmissão, o secretário da Saúde, Dr. Cabeto, frisou que a situação da pandemia no Cariri causa uma "preocupação muito grande". Em gráficos, ele mostrou que, no Cariri, embora tenha havido uma redução da taxa de transmissão do vírus, há um "número crescente" de atendimentos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da demanda por leitos de UTI e Enfermaria.

A reabertura regionalizada acontece devido às taxas locais de transmissão do novo coronavírus e ao cenário de atendimento na rede de saúde, com dados analisados pelo comitê que define as medidas estaduais.

No último sábado (22), Camilo havia delimitado a manutenção das cláusulas do decreto anterior, que ampliou o horário de funcionamento das atividades econômicas não essenciais nas macrorregiões de Fortaleza e Sobral.

Reabertura econômica

A expectativa para o novo decreto se mantinha desde o início da tarde desta sexta, quando o Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus se reuniu para discutir novas medidas.

O processo de reabertura econômica no Ceará se iniciou no dia 12 de abril, logo após isolamento social rígido em todas as cidades por um mês. Seguindo a tendência, em 3 de maio o governo autorizou a abertura das atividades aos fins de semana.

O que pode funcionar pelo atual decreto

Segundo as diretrizes do governo estadual, está permitida a abertura de comércio, shoppings, barracas de praia, restaurantes, atividades religiosas, academias e outras atividades não essenciais, até mesmo nos fins de semana. O que vale para Fortaleza e Sobral, a partir de segunda-feira (31), passa a ser válido nos municípios das macrorregiões do Litoral Leste/Jaguaribe e Sertão Central.

Horários:

Comércio de rua: 10h às 19h

Comércio em shopping: 12h às 21h

Restaurantes: 10h às 21h (com capacidade de até 50%)

Academias: Até as 21h

Toque de recolher: 22h às 5h (em todo o Estado)

Municípios por macrorregião

Avançam na reabertura:

Sertão Central: Aiuaba, Arneiroz, Banabuiú, Boa Viagem, Canindé, Caridade, Choró, Ibaretama, Ibicuitinga, Itatira, Madalena, Milhã, Parambu, Paramoti, Pedra Branca, Quixadá, Quixeramobim, Senador Pompeu, Solonópole, Tauá

Litoral Leste/Jaguaribe: Alto Santo, Aracati, Ererê, Fortim, Icapuí, Iracema, Itaiçaba, Jaguaretama, Jaguaribara, Jaguaribe, Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Palhano, Pereiro, Potiretama, Quixeré, Russas, São João do Jaguaribe, Tabuleiro do Norte

Com reabertura em vigor desde o dia 12 de abril:

Fortaleza: Acarape, Amontada, Apuiarés, Aquiraz, Aracoiaba, Aratuba, Barreira, Baturité, Beberibe, Capistrano, Cascavel, Caucaia, Chorozinho, Eusébio, Fortaleza, General Sampaio, Guaiuba, Guaramiranga, Horizonte, Itaitinga, Itapajé, Itapipoca, Itapiúna, Maracanaú, Maranguape, Miraíma, Mulungu, Ocara, Pacajus, Pacatuba, Pacoti, Palmácia, Paracuru, Paraipaba, Pentecoste, Pindoretama, Redenção, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu, Tejuçuoca, Trairi, Tururu, Umirim e Uruburetama

Sobral: Ararendá, Acaraú, Alcântaras, Ararendá, Barroquinha, Bela Cruz, Camocim, Cariré, Carnaubal, Catunda, Chaval, Coreaú, Crateús, Croatá, Cruz, Forquilha, Frecheirinha, Granja, Graça, Groaíras, Guaraciaba do Norte, Hidrolândia, Ibiapina, Independência, Ipaporanga, Ipu, Ipueiras, Irauçuba, Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Marco, Martinópole, Massapê, Meruoca, Monsenhor Tabosa, Moraújo, Morrinhos, Mucambo, Nova Russas, Novo Oriente, Pacujá, Pires Ferreira, Poranga, Quiterianópolis, Reriutaba, Santa Quitéria, Santana do Acaraú, São Benedito, Senador Sá, Sobral, Tamboril, Tianguá, Ubajara, Uruoca, Varjota, Viçosa do Ceará

Permanecem com medidas restritivas:

Cariri: Abaiara, Acopiara, Altaneira, Antonina do Norte, Araripe, Assaré, Aurora, Baixio, Barbalha, Barro, Brejo Santo, Campos Sales, Caririaçu, Cariús, Catarina, Cedro, Crato, Deputado Irapuan Pinheiro, Farias Brito, Granjeiro, Ico, Iguatu, Ipaumirim, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Jucás, Lavras da Mangabeira, Mauriti, Milagres, Missão Velha, Mombaça, Nova Olinda, Orôs, Penaforte, Piquet Carneiro, Porteiras, Potengi, Quixelô, Saboeiro, Salitre, Santana do Cariri, Tarrafas, Umari, Várzea Alegre