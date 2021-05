Fortaleza fará mutirão de vacinação contra Covid para profissionais da segurança

Um mutirão de vacinação contra a Covid-19 será realizado em Fortaleza a partir terça-feira (1º), com o objetivo de imunizar todos os profissionais de segurança do estado.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), todos os homens e mulheres que integram as instituições veiculadas à pasta devem entrar no agendamento, caso possuam cadastro feito corretamente no aplicativo Saúde Digital.

Dessa forma, segundo a secretaria, a expectativa é de que a vacinação destes profissionais na Capital esteja concluída até a próxima sexta-feira (4).

Outros mutirões

Além disso, o secretário da SSPDS, Sandro Caron, confirmou que a previsão é de que outros mutirões ocorram em solo cearense.

Ao todo, 15 polos de vacinação são previstos nas cidades de Caucaia, Eusébio, Horizonte, Maracanaú, Maranguape, Canindé, Crateús, Iguatu, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Paracuru, Quixadá, Russas, Sobral e Tauá.

Profissionais da segurança

A vacinação dos profissionais de segurança pública já estavam sendo realizadas em todo o Ceará desde o dia 11 de abril, seguindo o cronograma dos lotes enviados pelo Ministério da Saúde.

Segundo o próprio ministério, este grupo foi estabelecido como prioritário devido à exposição, enquanto algumas prioridades foram estabelecidas dentro da categoria no início da imunização.