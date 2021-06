Vacinação de pessoas de 18 a 59 anos contra a Covid-19 no Ceará começa em junho

A vacinação de população geral de 18 a 59 anos contra a Covid-19 começará ainda neste mês de junho nos municípios do Ceará. A imunização deste público ocorrerá de forma escalonada, por idade, em ordem decrescente, após o cumprimento de 90% das metas das quatro fases prioritárias do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

A decisão foi tomada em reunião da Comissão Intergestores Bipartite do Ceará (CIB-CE) realizada na tarde desta terça-feira (1º).

A previsão é que todas as pessoas da quarta fase dos grupos prioritários sejam vacinadas até 11 de junho. Mas os municípios estão autorizados a iniciar a imunização do restante da população quando houver cumprimento de 90% das metas da quarta fase.

O escalonamento das faixas etárias decrescentes será feito dos 59 até os 18 anos de idade. Os prazos para o avanço de fase estão condicionados à disponibilidade de vacinas. Nesta quarta-feira (2), o Estado recebe 243.250 doses da vacina AstraZeneca, em voo previsto para chegar às 10h30. E um lote com 24.570 doses da vacina da Pfizer chegam ainda esta semana.

Para a imunização, a população deve se cadastrar na plataforma Saúde Digital.

Vacinação em Fortaleza

Nesta segunda-feira (31), o prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira, disse que, na Capital, a imunização do público geral pode começar já na próxima semana. "A nossa meta é terminar, nesta semana, todos os que têm comorbidade, trabalhadores da educação, profissionais da segurança pública, agentes aeroportuários, pessoas em situação de rua", estimou o prefeito.

Nesta terça, os profissionais que trabalham no porto começaram a ser vacinados na Capital.

"Na semana que vem, se Deus permitir, com o trabalho dessa equipe brilhante, a gente começar a vacinar a população em uma ordem decrescente de idade. A gente tem a meta de semana que vem ter notícias boas em Fortaleza".

Os grupos prioritários em Fortaleza somam, segundo o Vacinômetro, 684.526 pessoas. A Capital aplicou 86,66% de primeiras doses e 96,28% de segundas doses. Os números foram somados até as 17h desta segunda-feira.

Recomendação dos MPs

Também nesta segunda, uma recomendação conjunta entre os Ministérios Públicos Estadual, Federal e do Trabalho foi expedida às Secretarias da Saúde do Estado (Sesa) e do Município de Fortaleza (SMS) para iniciarem, imediatamente, a vacinação contra a Covid-19 na população geral.