Ceará recebe 30° lote de vacinas contra Covid-19, com 243.250 doses do imunizante da AstraZeneca

Um lote com 243.250 doses da vacina contra Covid-19 da Oxford/AstraZeneca chegou ao Ceará, na manhã desta quarta-feira (2). Esse é o 30° carregamento de vacinas contra a doença que chegam ao Estado.

Na quinta-feira (3), devem chegar mais 24.250 doses da vacina da Pfizer, segundo anunciou o governador. O voo com as doses está previsto para 15h40. Os dois últimos lotes desembararam em Fortaleza no dia 26 de maio, com 231,5 mil doses da AstraZeneca e 24,5 mil da Pfizer.

Até o momento, o Ceará já recebeu mais de 3.9 mi de vacinas, entre os imunizantes da AstraZeneca, Butantan e da Pfizer. Segundo a Secretaria da Saúde do Ceará, 1.735.417 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 1.020.941, as duas.

Legenda: A produção da vacina de Oxford/AstraZeneca é feita, no Brasil, pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Foto: Governo do Ceará/Tiago Stille

O Ceará está na quarta fase de imunização contra a Covid-19, que contempla os últimos grupos prioritários. A vacinação da população em geral de 18 a 59 anos deve começar ainda no mês de junho nos municípios.

LOTES RECEBIDOS PELO CEARÁ

2º Lote (23/1/2021) 72.500 doses - Oxford/AstraZeneca

3º Lote (25/1/2021) 33.200 doses - CoronaVac/Butantan

4º Lote (6/2/2021) 115.000 doses - CoronaVac/Butantan

5º Lote (24/2/2021) 80.500 doses - Oxford/AstraZeneca

6º Lote (24/2/2021) 49.200 doses - CoronaVac/Butantan

7º Lote (3/3/2021) 115.600 doses - CoronaVac/Butantan

8º Lote (10/3/2021) 109.800 doses - CoronaVac/Butantan

9º Lote (17/3/2021) 187.400 doses - CoronaVac/Butantan

10º Lote (20/3/2021) 162.600 doses - CoronaVac/Butantan e 20.250 doses - Oxford/AstraZeneca

11º Lote (26/3/2021) 124.400 doses - CoronaVac/Butantan e 33.700 doses - AstraZeneca

12º Lote (1º/4/2021) 371.750 doses - 344 mil doses de CoronaVac e 27.750 de AstraZeneca

13º lote (8/4/2021) 170.450 doses - 91.250 doses de AstraZeneca e 79.200 da CoronaVac

14º lote (16/4/2021) 234.700 doses - 141.500 da AstraZeneca e 93.200 da CoronaVac

15º lote (23/4/2021) 128 mil doses - 103 mil doses da AstraZeneca e 25 mil da CoronaVac

16º lote (29/4/2021) 192.050 doses - 3,8 mil doses da CoronaVac e 188.250 da AstraZeneca

17º lote (1º/5/2021) 11,6 mil doses - CoronaVac/Butantan

18º lote (3/5/2021) 15.550 doses da Pfizer/BioNTech e 255.750 doses de Oxford/AstraZeneca

19º lote (6/5/2021) 162.100 doses - Oxford/AstraZeneca

20º lote (7/5/2021) 28 mil doses - CoronaVac/Butantan

21º lote (7/5/2021) 11 mil doses - CoronaVac/Butantan

22º lote (10/5/2021) 45.690 doses - Pfizer/BioNTech

23º lote (13/5/2021) 70 mil doses - CoronaVac/Butantan e 103.750 doses - Oxford/AstraZeneca

24º lote (14/5/2021) 41,6 mil doses - CoronaVac/Butantan

25º lote (15/5/2021) 25.020 doses - CoronaVac/Butantan

26º lote (18/5/2021) 240,2 mil doses - Oxford/AstraZeneca

27º lote (18/5/2021) 25.740 doses - Pfizer

28º lote (26/5/2021) 231.500 - Oxford/AstraZeneca

29º lote (26/5/2021) 24.570 - Pfizer/BioNTech

30° lote (2/6/2021) 243.250 - Oxford/AstraZeneca