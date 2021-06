Fortaleza divulga lista de agendados para vacina contra a Covid-19 até 41 anos

A prefeitura de Fortaleza divulgou, nesta sexta-feira (11), a lista de agendados para a vacinação contra a Covid-19 até o dia 21 de junho. Estão contemplados a população geral até 41 anos. Confira listas abaixo.

Lista de agendados do dia 12 de junho

Lista de agendados do dia 13 de junho

Lista de agendados do dia 14 de junho

Lista de agendados do dia 15 de junho

Lista de agendados do dia 16 de junho

Lista de agendados do dia 17 de junho

Lista de agendados do dia 18 de junho

Lista de agendados do dia 19 de junho

Lista de agendados do dia 20 de junho

Lista de agendados do dia 21 de junho

O anúncio foi feito pelo prefeito Sarto Nogueira nas redes sociais. Segundo o gestor, mais de 45 mil pessoas estão agendadas somente neste sábado (12), e o atendimento ocorrerá em 69 pontos de vacinação.

Para receber a vacina, é preciso ter se cadastrado na plataforma Saúde Digital. No ato da vacinação, os agendados devem apresentar documentos de identificação e comprovante de residência em Fortaleza.

O agendamento pode ser consultado no site Vacine Já, da prefeitura de Fortaleza, informando CPF e data de nascimento na opção "consultar cadastro".

Balanço

O atual balanço da vacinação em Fortaleza foi divulgado nesta sexta-feira (11) pela secretária de saúde, Ana Estela, em lives nas redes sociais. Até a quinta-feira (10), 734.454 pessoas receberam a primeira dose (D1) e 332.053 a segunda (D2). Confira o balanço por grupos.

Trabalhadores da saúde - 114.261

Idosos acima de 75 anos- 102.934

Idosos de 60 a 74 anos - 245.249

Forças de segurança, salvamento, armadas e sistema de privação - 17.033

População em situação de rua - 745

Trabalhadores da educação - 50.784

Trabalhadores do transporte aéreo - 1.133

Trabalhadores portuários - 1.293

População geral - 55.090

Chamamento

A secretária esclarece que idosos acima de 60 anos, residentes de Fortaleza, que estejam cadastrados no Saúde Digital, mas que ainda não foram vacinados, podem procurar qualquer ponto de imunização de segunda a sexta-feira para receber a vacina.

Ela explica que pessoas com a D2 da AstraZeneca em atraso também podem procurar um dos postos para a vacinação. Nos atrasos referente a D2 da Coronavac, é preciso aguardar novas repescagens.

Ana Estela esclarece, ainda, que gestantes e puérperas cadastradas e ainda não contempladas permanecem sendo agendadas de forma contínua.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

1) Acesse o site Saúde Digital

2) Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"

3) Identifique-se preenchendo corretamente seus dados

4) Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão. A Prefeitura realiza agendamento seguindo a sequência definida na Comissão Intergestores Bipartite N°40 (CIB/CE), e conforme as prioridades definidas pelo Ministério da Saúde (MS) para esta etapa da vacinação.

5) Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro

6) Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento.

Em Fortaleza, é possível acompanhar a lista de agendados no site. Os nomes são divulgados diariamente. Os beneficiários também recebem a orientações sobre data, horário e local, por e-mail e WhatsApp, próximo ao dia do atendimento.

E-MAIL DE CONFIRMAÇÃO DO CADASTRO NÃO CHEGOU

Nesse caso cheque todas as caixas do seu e-mail como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o Cadastro Estadual de Vacinação.

No site da Sesa e do Governo do Ceará está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".

Caso a dúvida seja relacionada à imunização em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) tem o número 156.

COMO ACESSAR O CADASTRO DE VACINAÇÃO?

Quem deseja acessar o seu cadastro deve entrar na plataforma Saúde Digital e clicar em "Já tenho cadastro". O acesso é feito com o CPF e a senha criada no ato do cadastramento.

ALTERAÇÕES NO CADASTRO

Para quem vai se vacinar, é permito mudar somente o número de telefone fornecido após a conclusão do cadastro.

Já para as gestões municipais, é possível criar e alterar perfil para vacinadores e a liberação de agendadas por comorbidade.