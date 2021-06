Adolescentes a partir dos 12 anos têm autorização da Anvisa para tomar vacina da Pfizer no Brasil

Adolescentes a partir dos 12 anos no Brasil poderão ser receber a vacina da Pfizer contra a Covid-19. O uso do imunizante nessa faixa etária foi autorizado nesta sexta-feira (10) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A inclusão do grupo ocorreu após o órgão regulador analisar estudos enviados pela Pfizer que indicavam segurança e eficácia da vacina para os adolescentes.

Com a aprovação, a bula do imunobiológico será alterada, passando a ter a indicação da nova faixa etária. Até então, apenas adolescentes a partir de 16 anos poderiam tomar a vacina no Brasil.

Eficácia

Um estudo publicado na revista médica The Lancet apontou que uma única dose da vacina da Pfizer/BioNTech tem eficácia menor contra variantes descobertas na Inglaterra, Índia e África do Sul do que a cepa original. No entanto, os autores do artigo alertam que esses resultados não são conclusivos e que outros estudos com a população real são necessários.

Os pesquisadores avaliaram a produção de anticorpos protetores, chamados de neutralizadores, de pessoas vacinadas com Pfizer/BioNTech, colocando amostras de sangue em contato com várias versões do vírus: as primeiras versões descobertas em Wuhan (China) e a que dominou a Europa em meados de 2020, a variante Alpha (detectada na Inglaterra), Beta (na África do Sul) e Delta (na Índia).

"Após uma única dose da Pfizer/BioNTech, 79% das pessoas tiveram uma resposta detectável de anticorpos à cepa original, mas esse nível caiu para 50% contra a variante Alfa, 32% contra Delta e 25% contra Beta", conforme o artigo.