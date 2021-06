Ceará recebe maior lote de vacinas da Pfizer contra a Covid-19, com mais de 97 mil doses

O novo lote de vacina contra a Covid-19, com 97.110 doses da Pfizer, chegou ao Ceará na noite desta terça-feira (8), desembarcando no Aeroporto Internacional de Fortaleza. É o maior lote deste imunizante que o Estado recebeu até agora.

O anúncio da chegada foi feito pelo governador do Estado, Camilo Santana (PT), nesta segunda-feira (7). Depois da chegada da nova remessa, ele postou nas redes sociais: "Seguimos firmes na luta para conseguir mais vacinas a todos os cearenses".

Na última quinta-feira (3) o Estado recebeu um lote com 24.570 doses de vacina da Pfizer. Na quarta-feira (2), outra remessa com 243.250 doses do imunizante da AstraZeneca demarcaram no território cearense. Com essas duas remessas, um total de 267.820 doses chegaram ao Estado na semana passada.

VACINAÇÃO NO CEARÁ

A campanha de imunização contra a Covid-19 segue avançando no Ceará. No último domingo (6), Fortaleza começou a vacinar o público geral, que inclui pessoas sem comorbidades de 18 a 59 anos, no ritmo decrescente. A previsão para todo o Estado é iniciar a vacinação desse grupo ainda este mês.

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

LOTES RECEBIDOS PELO CEARÁ

1º Lote (18/1/2021) 229.200 doses - CoronaVac/Sinovac

2º Lote (23/1/2021) 72.500 doses - Oxford/AstraZeneca

3º Lote (25/1/2021) 33.200 doses - CoronaVac/Butantan

4º Lote (6/2/2021) 115.000 doses - CoronaVac/Butantan

5º Lote (24/2/2021) 80.500 doses - Oxford/AstraZeneca

6º Lote (24/2/2021) 49.200 doses - CoronaVac/Butantan

7º Lote (3/3/2021) 115.600 doses - CoronaVac/Butantan

8º Lote (10/3/2021) 109.800 doses - CoronaVac/Butantan

9º Lote (17/3/2021) 187.400 doses - CoronaVac/Butantan

10º Lote (20/3/2021) 162.600 doses - CoronaVac/Butantan e 20.250 doses - Oxford/AstraZeneca

11º Lote (26/3/2021) 124.400 doses - CoronaVac/Butantan e 33.700 doses - AstraZeneca

12º Lote (1º/4/2021) 371.750 doses - 344 mil doses de CoronaVac e 27.750 de AstraZeneca

13º lote (8/4/2021) 170.450 doses - 91.250 doses de AstraZeneca e 79.200 da CoronaVac

14º lote (16/4/2021) 234.700 doses - 141.500 da AstraZeneca e 93.200 da CoronaVac

15º lote (23/4/2021) 128 mil doses - 103 mil doses da AstraZeneca e 25 mil da CoronaVac

16º lote (29/4/2021) 192.050 doses - 3,8 mil doses da CoronaVac e 188.250 da AstraZeneca

17º lote (1º/5/2021) 11,6 mil doses - CoronaVac/Butantan

18º lote (3/5/2021) 15.550 doses da Pfizer/BioNTech e 255.750 doses de Oxford/AstraZeneca

19º lote (6/5/2021) 162.100 doses - Oxford/AstraZeneca

20º lote (7/5/2021) 28 mil doses - CoronaVac/Butantan

21º lote (7/5/2021) 11 mil doses - CoronaVac/Butantan

22º lote (10/5/2021) 45.690 doses - Pfizer/BioNTech

23º lote (13/5/2021) 70 mil doses - CoronaVac/Butantan e 103.750 doses - Oxford/AstraZeneca

24º lote (14/5/2021) 41,6 mil doses - CoronaVac/Butantan

25º lote (15/5/2021) 25.020 doses - CoronaVac/Butantan

26º lote (18/5/2021) 240,2 mil doses - Oxford/AstraZeneca

27º lote (18/5/2021) 25.740 doses - Pfizer/BioNTech

28º lote (26/5/2021) 231.500 - Oxford/AstraZeneca

29º lote (26/5/2021) 24.570 - Pfizer/BioNTech

30º lote (02/06/2021) 243.250 - Oxford/AstraZeneca

31º lote (03/06/2021) 24.570 - Pfizer/BioNTech

32º lote (08/06/2021) 97.110 - Pfizer/BioNTech