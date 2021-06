Guaramiranga começa a vacinar população a partir de 20 anos contra a Covid-19

O município de Guaramiranga, no Maciço de Baturité, começou a vacinar pessoas a partir de 20 anos contra a Covid-19, na manhã desta terça-feira (22). Com base no vacinômetro estadual, ela é a primeira cidade cearense a iniciar essa faixa etária. Até segunda (21), outras 85 cidades estavam na faixa de 30 a 39 anos.

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

Para hoje, estão agendadas 704 pessoas com até 28 anos, no quarto dia seguido de mutirão.

Um dos beneficiados foi Daniel Vigário, estudante de Sociologia, de 22 anos. Na Escola Júlio Holanda, que funcionou como centro de imunização, ele percebeu uma grande adesão de jovens.

"Foi tranquilo e bem organizado. Tinha muita gente jovem, a fila tava enorme. E a galera que não se cadastrou estava procurando pra se inscrever", conta ele.

Daniel espera que, em breve, toda a população da cidade esteja imune "porque a gente pode voltar à rotina, sem máscaras, e a receber nossos turistas".

Outra em comemoração é a psicopedagoga Crisvany Franco, de 27 anos, que durante a pandemia perdeu amigos e conhecidos para a doença e lamenta que eles não possam ter a mesma oportunidade.

A jovem acredita que a rapidez no processo é fruto dos mutirões promovidos na cidade desde sábado.

Crisvany Franco Psicopedagoga Na fila, estava todo mundo muito ansioso, mas muito feliz. A gente até comentou que achava que iria demorar mais, que seria em agosto, setembro. Mas como tomei a Coronavac, nesses meses aí, já vou ter tomado é a segunda

Legenda: Crisvany ao lado da enfermeria Geovanna Melo, que aplicou a vacina. Foto: Arquivo pessoal

Até ontem (21), Guaramiranga acumulava 755 casos de Covid-19 e cinco óbitos. Além disso, 36 infectados cumprem atualmente o isolamento domiciliar, de acordo com boletim epidemiológico mais recente do Município.

Maior cobertura do Estado

No domingo (20) e nessa segunda (21), a cidade imunizou pessoas de 29 a 39 anos e de faixas etárias maiores com a primeira dose. A lista de pessoas agendadas é disponibilizada diariamente no site e redes sociais oficiais da Prefeitura Municipal.

O órgão foi procurado pela reportagem para comentar o processo, mas não retornou até a publicação desta matéria.

Legenda: Desde o fim de semana, grupo acima de 29 anos começou a ser beneficiado. Foto: Divulgação

Guaramiranga também é a cidade que tem maior cobertura da população vacinada com a primeira dose em todo o Ceará. Segundo a estimativa mais atual do IBGE, são 5.132 habitantes. Destes, 2.389 foram vacinados até domingo (20), o equivalente a 46,55% do total.

Em seguida, aparecem Porteiras (44,75%), Milagres (42,55%), Catunda (40,30%) e Pacujá (40,11%). A Capital, Fortaleza, tem 34,68%. Em todo o Estado, são 29% de imunizados com a D1.