Ceará deve começar a aplicar vacina contra Covid-19 da Janssen neste fim de semana

O Ceará deve começar a aplicar a vacina contra Covid-19 da Janssen neste fim de semana, conforme informou o Secretário Estadual da Saúde, Dr. Cabeto, nesta quinta-feira (24), em coletiva do Governo do Estado.

Uma reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) deve ocorrer até sexta-feira (25) para definir a logística de aplicação do imunizante. O secretário afirmou que a Janssen deve ser utilizada na vacinação geral, sem faixa-etária ou grupo específico.

As primeiras doses do imunizante, aplicado em dose única, estão previstas para chegar ao Estado nesta quinta-feira.

Além da Janssen, o Ceará também deve receber em breve as 183 mil doses da russa Sputnik V, que teve a compra excepcional liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Durante a coletiva, o Governador Camilo Santana ressaltou a previsão de chegada das primeiras doses do imunizante para o começo de julho.

Legenda: Camilo Santana e Dr. Cabeto durante inauguração da Casa de Cuidados do Ceará Foto: Fabiane de Paula

Janssen no Brasil

As primeiras doses da Janssen desembarcaram no Brasil na terça-feira (22). O lote com 1,5 milhão de doses da vacina contra Covid-19 da farmacêutica chegou durante a manhã, no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.