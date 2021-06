Brasil vai receber doação de 3 milhões de doses de vacinas da Janssen enviadas pelos EUA

O Brasil vai receber 3 milhões de doses da vacina da Janssen em uma doação direta dos Estados Unidos ao País. As informações são do G1.

O carregamento de vacinas contra a Covid-19 será enviado nesta quinta-feira (24), saindo do aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida, e desembarcando no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP).

Nesta terça (22), o Brasil recebeu o primeiro lote do imunizante da Janssen, com 1,5 milhão de vacinas compradas pelo governo brasileiro.

Ainda segundo o G1, a doação de vacinas para o Brasil é reflexo do foco do governo americano para combater a Covid-19 em uma das regiões mais afetadas pela pandemia. A informação foi repassada ao site pelo principal assessor do presidente Joe Biden para a América Latina, Juan Gonzales.

Vacina da Janssen

O imunobiológico do grupo Johnson & Johnson é aplicado em dose única e tem eficácia de 85% na prevenção de casos graves e oferece proteção completa contra hospitalização e morte pela doença.

Ceará receberá vacinas da Janssen

O governador Camilo Santana (PT) anunciou que o Ceará receberá, ainda nesta semana, 270.900 doses de vacinas contra a Covid-19. Destas, 93.600 serão da Pfizer e 116.200 da CoronaVac, além do primeiro lote da Janssen, com 61.100 doses.

A data de chegada desses imunizantes ao Estado ainda será confirmada.