'Arraiás de Vacinação' contra Covid levam a alegria junina para o dia da vacina no Ceará

Com bandeirinhas decorando o ambiente e músicas de São João tocando ao fundo, municípios cearenses realizam 'arraiás' para acelerar o ritmo de vacinação contra Covid-19 e alegrar o público com a energia da festividade junina neste fim de semana.

Em meio à saudade das comemorações oficiais de São João, municípios como Maranguape, Novo Oriente e Sobral organizaram a iniciativa em pontos de imunização das cidades.

No caso de Maranguape, a ação começou às 8h deste domingo (27) em três pontos de vacinação, como na Estação Cidadania e no distrito de Amanari e Umarizeira.

A previsão é de imunizar cerca de 1,2 mil pessoas. Ao todo, já foram vacinados 37 mil maranguapenses, com 28,4% da população já tendo recebido a primeira dose, segundo a assessoria do município.

Arraiá da Vacinação

Legenda: Ao longo do mês da festividade junina, o município de Novo Oriente já contou com mais de 3 arraiás de vacinação contra a Covid-19 Foto: Divulgação/ Prefeitura de Novo Oriente

No município do Novo Oriente, a quase 400 km de Fortaleza, o Arraiá da Vacinação ocorreu no Colégio Francisco Rufino para pessoas entre 44 e 46 anos no sábado (26). Somente ontem, foram 756 cearenses imunizados contra a Covid-19 na Cidade.

Durante este mês de junho, a Secretaria da Saúde local realiza a vacinação em pontos com a decoração junina, como bandeirinhas e estampas florais.

A cidade de Sobral também contou com uma ação similar no sábado (26). A aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 era voltada para pessoas acima de 35 anos.

Legenda: Além de contar com o ponto de imunização, Sobral também teve um drive-thru na Praça São João com muita música, bandeirinhas e até chapéu de palha Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sobral

Além disso, aqueles que haviam tomado a primeira dose da AstraZeneca até dia 30 de abril, também puderam comparecer pare receber o reforço do imunizante.

A Prefeitura de Sobral convidou os moradores a irem receber as doses com vestido de chita e chapéu de palha, bem no clima de São João. Só ontem foram 1.219 pessoas vacinadas.

São João antecipado

Legenda: Com bandeirinhas, música junina, camisa xadrez e chapéu de palha, a Prefeitura de Aquiraz também realizou seu Arraiá da Saúde na metade de junho Foto: Divulgação/ Prefeitura de Aquiraz

Já em Aquiraz, o Arraiá da Saúde aconteceu nos dias 15 e 16 de junho. Durante o período, foram vacinadas 1,2 mil pessoas do público geral, entre 59 a 30 anos. O evento ocorreu na Escola Ernesto Gurgel Valente contando com músicos para animar o ambiente.

Na data, também foram imunizados os trabalhadores da Saúde e da Educação, incluindo profissionais de níveis superior, médio e fundamental. Conforme a Prefeitura de Aquiraz, a ação buscava acelerar a imunização local.

Vacinação em Fortaleza

Fortaleza realizou um arraiá para vacinação no último dia 18, no Centro de Eventos.

Legenda: Decoração junina e apresentações de bandas fazem parte de evento de vacinação Foto: Thiago Gadelha

Neste domingo, a Capital atingiu a marca de 40,3% dos moradores vacinados com a 1ª dose, representando um total de 1.085.156 pessoas. Já a porcentagem de pessoas com a 2ª dose é de 12,6%, equivalente a 340.186 imunizados.