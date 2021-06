Veja imagens do primeiro 'Arraiá da Vacinação' de Fortaleza; 12 mil pessoas foram agendadas

A vacinação contra a Covid-19 no Centro de Eventos, em Fortaleza, tem clima de festa junina nesta sexta-feira (18). Para acelerar o andamento da campanha, o primeiro "Arraiá da Vacinação", organizado pela Prefeitura, aplica vacinas até as 23h e tem apresentações musicais.

De acordo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), 12 mil agendamentos foram alocados somente no Centro de Eventos, que iniciou os atendimentos às 9h.

Legenda: Pessoas nascidas entre 1961 e 1980 foram agendadas nesta sexta-feira (18) Foto: Thiago Gadelha

Em todos os 53 pontos de vacinação Capital, 25 mil pessoas foram agendadas nesta sexta. Lista de convocação teve pessoas nascidas entre 1961 e 1980.

Clima junino

A estrutura interna das salas de acolhimento de vacinação contou com decoração junina, e funcionários se vestiram a caráter.

Legenda: Arraiá com aplicação de vacinas vai até 23h Foto: Thiago Gadelha

As apresentações musicais para quem aguarda a chegada da sua vez na fila da vacinação no Centro Eventos começaram às 19h, com a banda Forró É o Novo. Palco do arraiá foi montado no estacionamento, próximo ao drive-thru de imunização.

Legenda: Apresentação de banda de forró anima quem espera a aplicação da vacina no Centro de Eventos Foto: Thiago Gadelha

O sanfoneiro Clementino Moura Filho assume os festejos das 21h às 23h, quando o evento se encerra. Arraiá é fruto de parceria entre a SMS e a Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor).