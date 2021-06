Ceará ultrapassa 4 milhões de cadastrados para vacina contra a Covid-19; veja locais para cadastro

O Ceará ultrapassou, nesta sexta-feira (18), a marca de 4 milhões de pessoas cadastradas para imunização contra a Covid-19. Segundo balanço da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), 4.063.445 registros foram feitos até as 20h15.

Além do site Saúde Digital, que segue disponível para cadastrar a população geral entre 18 e 59 anos para receber a vacina no Ceará, outras estratégias seguem em curso para auxiliar o público com dificuldade de acesso ao portal.

Em Fortaleza, mais três locais de cadastramento para a vacinação foram anunciados pela Prefeitura nesta sexta. A partir da segunda-feira (21), os Centros de Cidadania e Direitos Humanos (CCDHs), nos bairros Conjunto Ceará, Cristo Redentor e Conjunto Palmeiras, estarão atendendo para o registro.

O mutirão de cadastro teve início na última segunda-feira (14) e já efetuou o cadastro de 7.043 pessoas, segundo a Prefeitura.

Atualmente, a força-tarefa acontece nos 27 Centros de Referência da Assistência Social (CRASs), nos Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cucas) Jangurussu e José Walter, e no Centro Cultural Canindezinho, sempre das 8h às 17h. (veja lista de endereços abaixo).

A Secretaria Municipal da Educação (SME) também executa a busca ativa junto aos pais ou responsáveis dos mais de 240 mil alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.

Casas do Cidadão e Vapt Vupts

O Governo do Estado disponibilizou unidades do Vapt Vupt e das Casas do Cidadão para pessoas com dificuldade de acesso à internet.

Nas unidades Vapt Vupt, os cidadãos utilizam o e-Vapt Vupt, espaço gratuito de acesso a computadores, contando com a ajuda de algum colaborador da unidade. Já nas Casas do Cidadão Benfica e Assembleia, os atendentes ajudam os cidadãos no cadastro.

Em Sobral, a população pode utilizar o e-Vapt Vupt para acessar o VacinaSol, a plataforma de cadastramento de vacinação da Prefeitura. E em Juazeiro do Norte, o terminal viabiliza o acesso ao site Saúde Digital.

Veja endereços dos locais do mutirão de cadastramento

CCDHs

CCDH do Conjunto Ceará (Av. Alanis Maria, s/n - 1ª etapa - Conjunto Ceará)

CCDH do Cristo Redentor (Av. Monsenhor Hélio Campos, 178 - Cristo Redentor)

CCDH do Conjunto Palmeiras (Av. Castelo de Castro, 2842 - Conj. Palmeiras)

Cucas

Cuca Jangurussu (Avenida Castelo de Castro s/n - Jangurussu)

Cuca José Walter (Rua 69 - 2ª Etapa - José Walter)

Centro Cultural Canindezinho (Avenida Osório de Paiva, 6297 - Canindezinho)

CRAS

CRAS Jacarecanga (Rua Senador Alencar, 1540 - Jacarecanga)

CRAS Barra do Ceará (Rua Cândido Castelo Branco, s/n – Barra do Ceará)

CRAS Mucuripe (Rua Professor Luís Costa, 142 – Mucuripe)

CRAS Serviluz (Avenida Zezé Diogo, 1038 - Serviluz)

CRAS Lagamar (Rua Sabino Monte, 4506 – São João do Tauape/Lagamar)

CRAS Bela Vista (Rua Mario de Andrade, 496-A - Bela Vista)

CRAS João XXIII (Rua Visconde do Cauipe, 200 - João XXIII)

CRAS Presidente Kennedy (Conjunto Castelo Branco, s/n Quadra F - Presidente Kennedy)

CRAS Antônio Bezerra (Rua Cândido Maia, 245 – Antônio Bezerra)

CRAS Quintino Cunha (Rua Ilha do Bote, 334 – Quintino Cunha)

CRAS Vila União (Rua do Avião, s/n - Vila União)

CRAS Serrinha (Rua Inácio Parente, 100 - Serrinha)

CRAS Couto Fernandes (Avenida João Pessoa, 4474 - Damas)

CRAS Granja Portugal (Rua Humberto Lomeu, 1130 – Granja Portugal)

CRAS Aracapé (Rua Poliana, s/n - Mondubim)

CRAS Canindezinho (Rua Coronel José Maurício, 405 - Canindezinho)

CRAS Bom Jardim (Rua Coronel João Correia, 2023 - Bom Jardim)

CRAS Mondubim (Avenida Waldir Diogo, 840 - Mondubim)

CRAS Genibaú (Avenida I, 340, 3ª Etapa – Conjunto Ceará)

CRAS Conjunto Esperança (Rua 103, 195 – Conjunto Esperança)

CRAS Conjunto Palmeiras (Rua Iracema, 1860 - Conjunto Palmeiras)

CRAS Jardim das Oliveiras (Rua Major Otacílio Afonso de Souza, 61 - Jardim das Oliveiras)

CRAS Castelão (Avenida Alberto Craveiro, 1480 - Boa Vista)

CRAS João Paulo II (Rua 10, n° 75 - Barroso)

CRAS Dendê (Rua Adolfo Moreira de Carvalho, 96 - Dendê)

CRAS Messejana (Rua Edmilson Coelho, 1720 - Curió)

Legenda: Busca ativa em Fortaleza ocorre para garantir o cadastro também das pessoas mais vulneráveis de Fortaleza, sem acesso aos celulares, computadores e meio à internet Foto: Fabiane de Paula

Unidades de Atendimento do Vapt-Vupt e Casa do Cidadão

Antônio Bezerra

Rua Demétrio Menezes, nº 3750 – Bairro Antônio Bezerra, Fortaleza (ao lado do terminal)

Messejana

Av. Jornalista Tomáz Coelho, nº 408 – Bairro Messejana, Fortaleza (ao lado do terminal)

Sobral

Rua Coronel José Silvestre, 201 – Bairro Centro

Juazeiro do Norte

Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, 120 – Bairro Centro (no Centro Multiuso)

Casa do Cidadão Benfica

Av. Carapinima, nº 2.200, no Shopping Benfica, em Fortaleza.

Casa do Cidadão Assembleia

R. Barbosa de Freitas, 2674

Como se cadastrar para a vacinação contra a Covid-19 no Ceará

Para se cadastrar para a vacinação no Ceará é preciso acessar o site Saúde Digital e clicar em "Quero me cadastrar", caso seja ainda não tenha realizado o cadastro.

Legenda: Plataforma Saúde Digital foi criada em março para a realização do Cadastro Estadual de Vacinação contra a Covid no Ceará Foto: Reprodução

Serão solicitados informações básicas como país de origem, CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe, telefone para contato, sexo, raça/cor e informações profissionais. O fornecimento do Cartão Nacional de Saúde (CNS) é opcional.

Legenda: Na página, o usuário deverá preencher um formulário com dados que serão armazenados pela Sesa. Foto: reprodução/Saúde Digital

Em "informações profissionais" foram recentemente incluídas as opções "Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade” e "Trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos".

A próxima fase do cadastramento pede dados de saúde para identificar se a pessoa faz parte de grupos prioritários. Também é questionado se você teve Covid-19 recentemente.

Legenda: A segunda página do cadastro faz uma espécie de triagem sobre a inclusão ou não do usuário em grupos prioritários. Foto: reprodução/Saúde Digital

Na pergunta "Pertence a outro grupo prioritário?" foi incluída a doença Talassamia maior na mais recente atualização do sistema.

A última etapa do processo pede o endereço de residência da pessoa, que servirá de base para o agendamento no município de aplicação da vacina.

Legenda: Na terceira página do cadastro, o usuário informa dados sobre sua localização. Foto: reprodução/Saúde Digital

Após o preenchimento de todos os dados, será aberta uma página para a confirmação de todos os dados. Nela, a pessoa deve criar uma senha de acesso e informar um e-mail.

A Secretaria da Saúde enviará um link de confirmação do cadastro para o e-mail fornecido.

Como proceder se o e-mail de confirmação do cadastro não chegar?

Primeiro cheque todas as caixas do seu e-mail como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o Cadastro Estadual de Vacinação.

No site da Sesa e do Governo do Ceará está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".

Caso a dúvida seja relacionada à imunização em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) tem o número 156.

Como acessar o meu cadastro de vacinação?

Quem deseja acessar o seu cadastro deve entrar na plataforma Saúde Digital e clicar em "Já tenho cadastro". O acesso é feito com o CPF e a senha criada no ato do cadastramento.

Alterações no cadastro são permitidas?

Para quem vai se vacinar, é permito mudar somente o número de telefone fornecido após a conclusão do cadastro.

Já para as gestões municipais, é possível criar e alterar perfil para vacinadores e a liberação de agendadas por comorbidade.