Pessoas de 12 a 17 anos precisam ter CPF para o cadastro da vacinação no Ceará; veja como fazer

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) liberou, nesta quinta-feira (17), o cadastramento para vacinar adolescentes (12 a 17 anos) contra a Covid-19. Os documentos solicitados são os mesmos para outras faixas etárias, mas pais e responsáveis têm tido dificuldades de concluir o processo por não terem o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dos jovens.

Ainda não há data definida para a imunização deste público, e os tutores têm tempo para emitir o documento, obrigatório para realizar o cadastro. O Diário do Nordeste preparou um guia para ajudar pais e responsáveis. Veja abaixo:

Documentos necessários para cadastrar os jovens para vacinação

O sistema pedirá os seguintes dados: país de origem; CPF; número do Cartão Nacional de Saúde (SUS), nome completo; nome da mãe; data de nascimento, fone de contato, sexo, raça/cor e profissão.

Destes, o único que não é obrigatório é o Cartão do SUS. Já no caso da profissão, há a opção para quem não trabalha atualmente.

Foto: Reprodução

Orientação para quem não tem CPF ainda

É comum que crianças e adolescentes ainda não tenham o documento por serem dependentes dos pais e responsáveis em planos de saúdes e outros serviços. Mas, neste caso, será necessário tirá-lo. Abaixo, você encontra o passo a passo para a emissão do CPF.

Onde tirar o CPF de menores de idade em Fortaleza

O CPF é um número utilizado para o registro da Receita Federal. Para emiti-lo, deve-se ir a uma rede conveniada ao órgão. Você poderá procurar as seguintes unidades mais próximas da sua casa:

• Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais;

• Agências do Banco do Brasil;

• Agências da Caixa Econômica Federal;

• Agências dos Correios.

O atendimento em unidades de atendimento da rede conveniada possui o custo de R$ 7.

Em Fortaleza, é possível fazer o serviço gratuitamente em todos Vapts Vupts. O atendimento é de segunda a sexta, das 8h as 17h, mas é necessário fazer o agendamento antes, no site.

Na Capital, os equipamentos estão localizados nos bairros Messejana e Antônio Bezerra. No Interior, nas cidades de Juazeiro do Norte e Sobral.

Documentos necessários para levar aos Vapts Vupts

Pais e responsáveis devem apresentar algum comprovante de parentesco (RG, CNH, CTPS), além de levar o RG ou a certidão de nascimento do menor de idade. Deve-se levar, também, um comprovante de residência atualizado. Os documentos devem ser os originais e não cópias.

Documentos necessários para levar a conveniadas da Receita Federal

Para emitir o CPF, os pais e responsáveis de jovens até 16 anos devem comparecer nos locais listados acima, com os documentos listados abaixo (vias originais ou cópias autenticadas).

• Documento de identificação oficial com foto do solicitante e de um dos pais, tutor, ou responsável pela guarda;

• Documento que comprove tutela ou responsabilidade pela guarda, conforme o caso, do incapaz.

Demais casos de representação legal:

• Documento de Identificação oficial com foto do solicitante;

• Documentos que comprovem a representação legal, como procuração, tutela, termo de curatela, termo de compromisso de inventariante, etc., conforme o caso;

Já os jovens entre 16 e 17 anos precisam levar apenas:

• Documento de identificação oficial com foto do solicitante e de um dos pais. Caso o adolescente ainda não tenha um documento com foto, precisa tirar antes.

Passo a passo para o cadastro no Saúde Digital

1) Acesse o site Saúde Digital

2) Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"

3) Identifique-se preenchendo corretamente os dados do adolescente

4) Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e a profissão

5) Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro

6) Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento. Acompanhe no site da Prefeitura de Fortaleza as listas dos agendados, divulgadas diariamente. Você também receberá orientações sobre data, horário e local, por e-mail e WhatsApp, próximo ao dia do atendimento.