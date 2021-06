Com atraso da Janssen, Ceará distribui doses de AstraZeneca a cidades para evitar nova paralisação

Com a notícia do atraso da vinda de um lote de três milhões de doses da vacina Janssen ao Brasil, antes previsto para esta semana, o Ceará teve de reajustar seu esquema de vacinação contra a Covid-19 para evitar uma nova paralisação do processo. Em substituição ao imunizante, a Secretaria da Saúde (Sesa) distribuiu ainda nesta quinta-feira (17) 235 mil doses da vacina AstraZeneca a 29 municípios que já haviam esgotado suas doses recebidas.

Por causa disso, e “para que os municípios não parem de vacinar”, a secretária-executiva de Vigilância e Regulação da Sesa, Magda Almeida, disse que a decisão do Estado, pactuada com o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará (Cosems-CE), foi de usar as doses de AstraZeneca que estavam separadas em estoque para segunda aplicação (D2).

No entanto, embora a recomendação do próprio Estado aos municípios seja sempre a de deixar garantidas as D2 de cada vacinado, a secretária afirma que a decisão não deve afetar o esquema vacinal. “Isso [o remanejamento] vai fazer com que a gente consiga imunizar pelo menos 235 mil pessoas a mais”, diz. E complementa que “o Ministério [da Saúde] e a Fiocruz [Fundação Oswaldo Cruz] garantiram novo estoque de D2 a partir de julho”.

Nesta sexta-feira (18), o Ceará recebeu 98,2 mil doses de vacinas da Pfizer e 63 mil doses de CoronaVac. "A gente tem bastante vacina essa semana. É importante que [os municípios] descentralizem os postos de vacinação e facilitem o acesso à população. Estamos com mais de 1,5 milhão de cadastros no Saúde Digital só no mês de junho", comenta Almeida.

O Diário do Nordeste entrou em contato com o Ministério da Saúde para saber a nova previsão de chegada das doses da Janssen e se o Governo Federal dispõe de outra vacina em quantidade suficiente para substituir essas doses e evitar paralisação da vacinação. Por telefone, foi informado somente de que ainda não há previsão nem detalhes sobre a distribuição da vacina para os estados.

Fortaleza

Embora Fortaleza não esteja contemplada na lista (veja abaixo), o prefeito da Capital, José Sarto (PDT), acredita que também não deve haver interrupção na campanha. De passagem para checar a vacinação no Centro de Eventos na manhã desta sexta-feira (18), ele disse: “Acredito que não [haverá atraso], porque o ministro [da Saúde] disse que o atraso seria breve. Agora, as coisas não dependem da gente. A informação que a gente tem é que vem logo”.

Confira os municípios que receberam doses de AstraZeneca em substituição à Janssen:

Pacujá

Hidrolândia

Porteiras

Irauçuba

Aurora

Catunda

Potengi

Granja

Morrinhos

Nova Olinda

Cariré

Jati

Uruburetama

Amontada

Moraújo

Mauriti

Barro

Mucambo

Graça

Pindoretama

Umari

Santana do Cariri

Guaraciaba do Norte

Missão Velha

Palhano

Itatira

Jucás

Tamboril

Groaíras

Fonte: Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).