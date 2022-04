Chegada dos X-Men, novos rumos da Marvel e censuras: Doutor Estranho 2 vai dar bom?

"Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" estreia com uma missão daquelas. O segundo filme solo do feiticeiro vivido por Benedict Cumberbatch chega com a expectativa de sacudir a Fase 4 do Universo Cinematográfico Marvel (o famoso MCU). De todos os lançamentos recentes da Marvel, o filme vem sendo considerado como o mais importante desde "Vingadores: Ultimato" (2019).

A vitória sobre Thanos não só encerrou a Fase 3 do MCU, mas também custou as aposentadorias de Homem de Ferro e Capitão América. Sem os populares e queridos heróis da empresa, a Marvel investiu no recomeço. De 2019 para cá, no entanto, alguns acontecimentos interferiram na produção audiovisual da "Casa das Ideias".

Neste intervalo, o serviço de streaming da Disney (dona da Marvel) foi erguido. Isso abriu outras possibilidades de explorar os heróis da casa. Além dos filmes, as séries passaram a ter mais espaço e investimento. Foram criados "WandaVision", "Falcão e o Soldado Invernal", "Loki", "What If...?" e "Hawkeye". A aposta do momento é "Cavaleiro da Lua" (não parece nome de música da Mastruz Com Leite?).

Outro fato considerável é a pandemia da covid-19. Sem as salas de cinema, a Marvel precisou dar um tempo na caixa registradora.

Em 2020, pela primeira vez nos últimos 10 anos, não houve lançamentos da Marvel Studios. Para lidar com o cenário foi preciso remarcar algumas estreias e o cronograma de filmagens. A morte de Chadwick Boseman (1976-2020) também foi um duro golpe.

"Viúva Negra", "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis", "Os Eternos" e "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" marcaram a volta dos estúdios Marvel às telonas. Mesmo faturando bem nas bilheterias (caso do miranha), nenhuma destas obras teve o impacto necessário para agitar de vez a Fase 4. Agora, a batata quente está nas mãos de Doutor Estranho. O que esperar deste filme?

X-Men no MCU ?

Quando a Disney comprou a Fox, os fãs de filmes de herói foram ao delírio. Afinal, com a aquisição, os queridos X-Men voltaram a ser propriedade da Marvel. É o mesmo caso da franquia Quarteto Fantástico. Desde então, a chegada dos mutantes no MCU segue cercada de expectativa. "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" promete saciar a espera.

Bem, e aqui vai spoiler, a série "WandaVision" fez uma espécie de "ensaio" dessa conexão com os mutantes ao trazer o ator Evan Peters no papel de Pietro Maximoff (irmão de Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate). Explica-se. Existem duas versões no cinema de Pietro Maximoff, nome verdadeiro do herói Mercúrio. Uma da Marvel (com Aaron Taylor-Johnson) e o da franquia X-Men feito pela Fox.

Legenda: Feiticeira Escarlate volta ao MCU após a série "WandaVision"

Contudo, a sacada serviu mais para gerar burburinho. Na verdade, Evan Peters não reprisa o personagem que apareceu pela primeira vez em "X-Men: Dias de um Futuro Esquecido" (2014). Foi apenas uma curiosa "quase coincidência". Em Doutor Estranho 2, a história deve ser outra. Os trailers e teasers divulgados sugerem a participação do Professor Xavier, e com Patrick Stewart no papel!.

Isso é o indício de que os Illuminati serão introduzidos no MCU. Nas HQs, este grupo reúne personagens icônicos como Doutor Estranho, Professor Xavier, Namor, Reed Richards, Raio Negro e Homem de Ferro (será que Tom Cruise assumirá o manto deixado por Robert Downey Jr.?).

Disney e LGBTQIA+

Um episódio nos bastidores de "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" vem chamando atenção antes da estreia. Segundo a turma do The Hollywood Reporter, a tão esperada sequência da Marvel foi banida dos cinemas na Arábia Saudita. O motivo da censura se deve à presença da personagem America Chavez (interpretada por Xochitl Gomez).

Legenda: Personagem America Chavez (Xochtil Gomez) é alvo da intolerância

Nos quadrinhos, originalmente, a jovem heroína que tem o poder de viajar entre dimensões é lésbica. A ira dos sensores se dá por conta de uma cena de apenas 12 segundos. Nela, Chavez comenta sobre suas "duas mães". A Arábia Saudita pediu o corte dessa parte do filme. A Disney se recusou e manteve o diálogo intacto.

Outros países que criminalizam e perseguem populações LGBTQIA+ também seguiram o caminho da Arábia Saudita. É o caso de Kuwait e Catar. Até o momento, entre as nações do golfo pérsico, os Emirados Árabes Unidos segue respeitando a venda dos ingressos. A Disney teve a mesma dor de cabeça com "Eternos", banido em novembro por conta da inclusão de um casal do mesmo sexo.

Doctor Strange and Wanda will not be here during their journey between universes!#DoctorStrangeInTheMultiverseOfMadness won't be released in Egypt pic.twitter.com/Nqox2vGf5g — IMAX Egypt (@IMAXegypt) April 23, 2022

Benedict Cumberbatch reagiu à censura imposta e classificou a decisão da Arábia Saudita como uma "decepção esperada". Em entrevista para divulgação de Doutor Estranho, o inglês parabenizou a decisão da Marvel/Disney de não se curvar ao ódio e preconceito.

Benedict Cumberbatch Sabemos por aqueles regimes repressivos que sua falta de tolerância é excludente para pessoas que merecem ser, não apenas incluídas, mas celebradas por quem são e feitas para se sentirem parte de uma sociedade e de uma cultura e não punidas por sua sexualidade. Parece realmente fora de sintonia com tudo o que experimentamos como espécie"

O boicote não é exclusividade dos filmes de herói. Até Steven Spielberg encarou a intolerância em seu último trabalho. Em janeiro, "West Side Story" também foi impedido de chegar aos cinemas de Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Omã e Kuwait.

O que sabemos de Doutor Estranho 2

"Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" vai à contramão de outras obras voltadas ao gênero herói. Espécie de padrão nos últimos anos, as continuações são geralmente lançadas com um intervalo de três anos. Por ter a parte 1 exibida em 2016, a próxima produção encara o desafio de reconectar as aventuras solo de Strange.

Além de Cumberbatch, retornam do primeiro filme Chiwetel Ejiofor (como Karl Mordo), Benedict Wong (Wong), Michael Stuhlbarg (Nicodemus West) e Rachel McAdams como Christine Palmer. Dos Vingadores, Elizabeth Olsen reprisa sua Feiticeira Escarlate. Um rumor forte aponta que os filhos gêmeos da personagem, apresentados na série WandaVision, também marcam presença.

Legenda: Elizabeth Olsen (Feiticeira Escarlate), Xochitl Gomez (America Chavez), Benedict Wong (Wong) e Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch )

Em abril de 2020, Sam Raimi foi confirmado na direção. O cineasta tem o respeito dos apaixonados por adaptações de HQs. Ele foi responsável pela trilogia do Homem-Aranha no começo dos anos 2000. Doutor Estranho 2 acontecerá após os eventos de "WandaVision" e "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa".

Da sinopse consta a referência de um "novo adversário misterioso". Algumas apostas citam o vilão Kang, mas este personagem é cotado para o futuro "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania" (sem previsão de lançamento). Decerto, a expectativa é de uma história ainda mais alucinante e de proporções cósmicas. Agora é aguardar para assistir a próxima magia de Doutor Estranho.

