De Maracanaú para o mundo, conheça o cearense que estreia nos quadrinhos da Marvel

Dijjo Lima é colorista de quadrinhos. Do estúdio localizado entre Maracanaú e Pacatuba, diferentes universos ganham dramaticidade, movimento e beleza. Com atuação no mercado internacional há oito anos, produziu aventuras para Lego, Hasbro, Titan Comics, Dynamite, Image, entre outras editoras.

A Marvel Comics é o próximo passo na jornada do cearense. Dijjo Lima foi contratado para duas histórias da antologia "Marvel’s Voices: Comunidades # 1”. A obra será lançada em 10 de novembro e homenageia personagens latinos da Casa das Ideias.

Para isso, a série especial reúne mãos e mentes talentosas da América Latina, que darão vozes a Homem-Aranha (Miles Morales), Motoqueiro Fantasma (Robbie Reyes) e Tigre Branco. Dijjo Lima trabalhará com as aventuras de “Nina a Conjuradora” e “America Chavez”. “Fico feliz em levar para o mundo estas cores”, detalha o artista.

Legenda: "Nina, a Conjuradora", foi a Feiticeira Suprema da Terra (título ostentado atualmente pelo Dr. Estranho) na década de 1950

O primeiro volume dessa série saiu em 2020. O segundo foi batizado de “Marvel’s Voices: Indigenous Voices” e integrava equipes e personagens nativo-americanos da Marvel. 2021 trouxe “Marvel’s Voices: Legacy", "Marvel’s Voices: Pride" (dedicado à comunidade LGBTQIA+) e "Marvel’s Voices: Identity".

Outros brasileiros presentes "Comunidades", são os desenhistas Wilton Santos e Adriana Melo. Nas palavras de Dijjo Lima, fica o desejo de que seu exemplo ajude jovens cearenses a viver da arte gráfica. A missão é inspirar e provar ser possível atuar na área, independente das fronteiras.

Curioso

O amor pelos quadrinhos veio na infância, rabiscando no intervalo das aulas. O sonho inicial era ser desenhista, mas Dijjo Lima adiou os planos para labutar em outras áreas. Com muito esforço e estudo, voltou a dedicar-se aos quadrinhos e passou a focar os mercados nacional e internacional.

Legenda: America Chávez contou com traço da brasileira Adriana Melo

A primeira contribuição apr ao mercado americano veio com a ícone Vampirella (de Forrest J Ackerman e Trina Robbins). Após assinar as cores de Powers Rangers (Hasbro), realizou HQs da franquia Lego, licenciada tanto para DC (Batman) como Marvel (Vingadores).

Legenda: Mercado inglês comas aventuras de Doctor Who

Pela inglesa Titan Comics, veio artes para “Doctor Who” e “Assassins Creed Origins”. Em 2018, pelo projeto realizado na série “Torchwood” foi eleito entre os cinco melhores coloristas do mundo no prêmio Ringo Awards.

Exemplo

O colorista conta uma trama por meio de cores. É como a trilha sonora de um filme, na qual se consegue transmitir os aspectos da narrativa, detalha o cearense. O que começou lá atrás com o menino curioso, hoje é renda conquistada em família. A esposa, Leili Lima, também produz para o segmento.

Dijjo Lima Colorista de quadrinhos É muito gratificante por repassar essa sensação para os leitores. Faz com que cada página seja uma aventura que leva o leitor para um mundo imaginário e único

Dijjo Lima pensa em criar projetos para crianças carentes. Sempre tem quem goste de quadrinhos, defende o realizador. Do local onde cria texturas e alquimias visuais, o cearense também escreve uma trajetória de incentivo. Quadrinho é vida. Pode mudar financeira e profissionalmente muito jovens. “Eu não trabalho, me divirto”, finaliza.

Legenda: Vingadores na franquia Lego