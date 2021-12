Como vivem a ‘Disney’ e a ‘Marvel’ cearenses? Histórias de quem se fantasia para enfrentar a crise

Eles nunca passam despercebidos por onde andam. Queridos pelo público, protagonizam selfies, dancinhas e até aplausos. Essa, porém, é apenas uma pequena parte da rotina de quem se fantasia a fim de driblar os entraves do período pandêmico. Longe das pesadas e calorentas roupas, existem histórias de sonhos, desafios e inúmeros sacrifícios por parte dos integrantes da ‘Disney’ e da ‘Marvel’ cearenses.

Fernando Geifferson – ou melhor, o Homem-Aranha de Fortal – que o diga. Há dois anos ele incorpora o herói dos quadrinhos na Capital, após experiência com o personagem Fofão. A escolha por estar na pele de uma figura tão identificada pelas pessoas se sintoniza com um desejo de criança. “Desde pequeno eu gostava do Homem-Aranha e, nisso, veio a ideia de me fantasiar dele, justamente por ser um personagem bastante procurado”, conta.

Legenda: Aos 18 anos, Fernando Geifferson participa do programa Jovem Aprendiz quando não está na pele do inimigo do Duende Verde Foto: Arquivo pessoal

Aos 18 anos, o cearense participa do programa Jovem Aprendiz quando não está na pele do inimigo do Duende Verde. Mas não deixa de ensaiar diariamente as coreografias que apresentará nos eventos para os quais é contratado, bem como para o Ônibus da Alegria – veículo onde passa uma hora dançando e brincando com as pessoas. Nesses momentos, lidar com o calor não é fácil. Quando o tecido gruda no corpo devido ao suor, a locomoção fica comprometida.

Ainda assim, Fernando vibra pela oportunidade de aquecer a renda mensal com uma atividade tão desafiadora quanto divertida. “Acompanho muito o Instagram e foi assim que adquiri a fantasia, após ver propagandas nos stories de lojas afins”, detalha.

Fernando Geifferson Personagem animado e participante do programa Jovem Aprendiz “O cachê do serviço varia de quanto tempo o contratante quer que eu apresente no evento. No Ônibus da Alegria, eu recebo a diária de R$50. As pessoas ficam felizes, dão muita risada no que eu faço, é um público que admira meu trabalho – não somente as crianças. Na verdade, são os adultos que mais se divertem”.

Provocar sorrisos

Residente no bairro Planalto Ayrton Senna, o Homem-Aranha de Fortal dimensiona a mudança de perspectiva após as complicações da pandemia de Covid-19. Antes desse nebuloso momento, ele relata apenas a prática do estudo e de sair para festas – uma vez que ainda não trabalhava. Imerso no novo panorama, as coisas precisaram ser alteradas.

“Hoje, trabalho, faço meus eventos como Homem-Aranha e malho”, enumera. Há outro detalhe que ganha cor no relato dele: o fato de o atual serviço, ainda que cravejado de dificuldades pela extensa demanda e dedicação, trazer alegria para os dias.

Legenda: Atual serviço de Fernando Geifferson, ainda que cravejado de dificuldades devido à extensa demanda e dedicação, traz alegria para os dias Foto: Arquivo pessoal

“Antes desse momento, eu vinha passando por vários problemas. O que me fazia diminuir essas questões era estar animando as pessoas. Ver o sorriso de uma criança é capaz de derrubar todos os problemas e fazer a gente melhorar o nosso dia”.

Não à toa, as vontades alimentadas no íntimo, unindo duas das instâncias mais importantes para ele: cuidar do corpo – o que, inclusive, otimizou passar do personagem Fofão para o Homem-Aranha – e multiplicar a felicidade. “Quero ter minha própria academia e criar vários personagens. A ideia é fazer eventos para que outras pessoas também possam trabalhar e conhecer esse ramo de se fantasiar”, estima.

Entre doces e fofuras

Não é de hoje que personagens da Disney também circulam por Fortaleza. Mas um casal descrito como “o mais fofinho, lindo e romântico que vocês irão conhecer” está atualmente fazendo sucesso na Capital. Auto-intitulados Heróis Encantados, eles atualizam o conceito de “Disney cearense” ao se fantasiarem de Mickey e Minnie e saírem por aí esbanjando alegria e criatividade, conquistando o público.

Sem revelar a identidade por baixo das vestimentas, de modo a preservar a magia do serviço, ambos contam que a ideia partiu da pessoa que se fantasia de Minnie – a propósito, esposa do intérprete de Mickey – quando estavam caminhando na praia. Ao avistarem personagens de desenhos animados vendendo pirulitos, compraram as próprias fantasias e também passaram a investir no comércio de rua, a partir de doces. “Deu super certo! A Disney cearense é maravilhosa”, vibram.

Legenda: Saltitando pelo calçadão da Beira-Mar com uma bolsa a tiracolo, onde estão depositados os doces que vendem, os Herois Encantados chamam a atenção pela delicadeza nos gestos Foto: Kid Júnior

“Só é muito quente vestir a roupa, o calor torna tudo um pouco mais difícil, mas adoramos. Adquirimos as peças numa loja de mascotes, no instagram”, detalham. O nome da dupla, por sua vez, surgiu quando começaram a sair fantasiados e perceberam as reações das pessoas. Prova desse carinho são as várias menções nas redes sociais do casal, de crianças a ciclistas.

“Nosso diferencial é a determinação e, sem sombra de dúvida, nossa alegria, que contagia a todos”, explicam, situando também o fato de residirem no bairro Messejana e terem dado o pontapé no empreendimento em 26 de setembro deste ano, após serem demitidos da empresa onde outrora trabalhavam.

Rotina intensa, mas divertida

Além de darem vida no Ceará à dupla criada por Walt Disney (1901-1966), os Heróis Encantados também comercializam produtos pela internet. O expediente junto aos personagens animados, contudo, inicia às 17h e segue até às 22h, todos os dias.

Saltitando pelo calçadão da Beira-Mar com uma simples bolsa roxa a tiracolo – onde estão depositados os vários doces que vendem – eles chamam a atenção pela delicadeza nos gestos e pelo carinho que exibem entre os transeuntes. “O sonho de todas as pessoas é ir para a Disney. Então, quando veem a gente, elas se encantam e logo ficam felizes. Atingimos todos os públicos”.

Dessa encorpada fatia de admiradores, os preferidos são as crianças. Por isso mesmo, dada a proximidade com a ternura delas, os Heróis Encantados dizem que a atividade funciona como uma terapia. “É muito bom fazer tantas pessoas felizes e sorridentes. No nosso trabalho, o que mais gostamos é que somos muito queridos e nos sentimos famosos”, gargalham.

Legenda: Objetivo dos Heróis Encantados é angariar ainda mais clientes fiéis, tanto das guloseimas quanto da presença de ambos Foto: Kid Júnior

Devido às restrições da pandemia de Covid-19 e por outros fatores, no momento o casal de personagens ainda não está participando de eventos. Mas estão se preparando para isso, uma vez que já encomendaram uma fantasia melhor com vistas a se apresentar por toda a cidade.

Até lá, a renda da casa – ambos ainda não possuem filhos – provém totalmente da venda de doces, com o fator da inventividade pulsando alto no serviço. O objetivo é angariar ainda mais clientes fiéis, tanto das guloseimas quanto da presença de ambos.

Toda a movimentação se dirige a um sonho que é dito aos risos, embora repleto de verdade. “Nosso maior desejo é voltar para a Disney e ficarmos ricos”. Torcida não vai faltar.

