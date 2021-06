Série 'Loki' estreia e fãs especulam futuro da Marvel; veja detalhes do elenco e 'easter eggs'

A série 'Loki' teve o primeiro episódio lançado pelo streaming Disney+ na madrugada desta quarta-feira (9) e já virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais.

Entre memes e detalhes da nova produção do universo Marvel, os fãs ficaram atentos no desempenho do elenco, nos caminhos abertos para novas sequências de heróis e até mesmo às referências utilizadas na esteia.

Com isso, reunimos algumas das principais características às quais os fãs do 'Deus da Trapaça' devem estar atentos para os próximos episódios. Confira:

Elenco de 'Loki'

Legenda: Mobius é interpretado por Owen Wilson na série Foto: Reprodução / Disney+

Para interpretar o vilão irmão de Thor, chamado de 'Deus da Trapaça', o ator Tom Hiddleston não poderia faltar na nova produção. Voltando à pele de Loki, ele completa, agora, cerca de dez anos no universo Marvel.

Enquanto isso, outro destaque da série é o personagem Mobius M.Mobius, interpretado por Owen Wilson. Na história, ele dá vida o agente da Agência de Variação Temporal (TVA), e deve ser o grande propulsor da história do protagonista.

Quem também chega como adição à história do vilão é a atriz Gugu Mbatha-Raw, com a personagem Ravonna Renslayer. Na série, ela também é parte da TVA e está supervisionando o caso de Loki.

Legenda: Como parte do elenco Ravona Renslayer deve ser uma das investigadoras do vilão na produção Foto: Reprodução / Disney+

O que é preciso saber antes de ver a série?

Para entender o enredo da nova série, é essencial lembrar como esteve Loki na última vez em que apareceu no Universo Cinematográfico da Marvel, o MCU.

Ao todo, a nova série terá seis episódios, que devem mostrar o desenvolvimento de Loki após a Batalha de Nova York, relatada no filme 'Vingadores: Ultimato'.

No longa, lançado em 2019, ele escapa dos Vingadores e rouba uma pedra capaz de fazer viagens no tempo, o Tesseract. Com o objeto, que ganha destaque logo no primeiro episódio, agora ele abusará do benefício, o que pode chamar a atenção da Agência de Variação Temporal (TVA).

O roteiro assinado por Michael Waldron e dirigido por Kate Herron ainda deve trazer uma novidade ruim para Loki: punido pelo uso do Tesseract, ele não poderá usar os poderes mágicos de alteração da aparência.

Referências do primeiro episódio

Bastou que os primeiros minutos da série fossem exibidos para que os primeiros 'easter eggs' viessem à tona entre os grupos mais fanáticos pelo personagem.

Exatamente por isso, também elencamos alguns deles por aqui. Veja:

Guerra do Multiverso (h3)

O multiverso é assunto discutido pelos fãs da Marvel há anos, antes mesmo do lançamento das versões cinematográficas dos heróis. Com 'Vingadores: Ultimato' já foi possível visualizar parte de seu funcionamento, mas a temática deve ganhar novos contornos.

Na nova série, o tema é abordado quando Loki chega na Agência de Variação Temporal. Por lá, ele é informado que universos do Multiverso já estiveram em uma guerra por superioridade. Seria um sinal?

Mephisto? (h3)

Em outro momento do primeiro episódio da série, o agente Mobius M. Mobius, da AVT, chega a ir à França, no Século XVI. No tempo em questão, uma criança é questionada sobre um acontecimento bizarro e aponta para um demônio, desenhado em um vitral, como culpado.

Apesar de os fãs terem recordado de Mephisto, a especulação já foi negada pela diretora da série, Kate Heron. Segundo ela, a simbologia é usada para ainda assim falar de Loki, fazendo referência ao Diabo.

Joias do Infinito (h3)

Por fim, mas não menos importante, as joias do infinito também ganham destaque especial na estreia de 'Loki'. Ao tentar deixar a AVT, o vilão empreende um sequestro a um dos integrantes da agência, e percebe várias Joias do Infinito guardadas em uma gaveta.

A surpresa, claro, gira em torno da mitologia criada em relação aos Vingadores, que buscam ao longo de três filmes as possibilidades para reuni-las e salvar a humanidade.

Até o momento, ainda não se sabe quais as próximas referências na série ou se elas, de fato, representam algo ao futuro dos heróis. Entretanto, a Marvel já definiu a importância de 'Loki' na próxima fase das produções do estúdio.