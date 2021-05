Fortnite ganha uniformes e skins de times da NBA nesta sexta-feira (21)

A partir desta sexta-feira (21), o jogo Fortnite terá uniformes, gestos e acessórios da NBA em sua loja. O chamado "crossover" terá características dos 30 times da liga de basquete norte-americana disponíveis.

Atualização ganhou o nome de "Jogo Cruzado" e também possibilita aos players de Fortnite a aquisição de skins personalizados escolhidos pelos próprios jogadores do NBA. Tudo estará disponível na loja de cosméticos.

VEJA PRÉVIA DO JOGO:

Skins e acessórios da NBA no Fortnite

Os skins da NBA no Fortnite estarão disponíveis nos chamados "Pacotões Vestiário" dos armadores Donovan Mitchell, do time Utah Jazz e de Trae Young, do Atlanta Haws.

No "Pacotão na Cesta", poderão ser escolhidos o "Gesto Arremesso Gancho", o "Acessório para as Costas Aro Ambulante" e o "Gesto Móvel Driblando também ficará disponível".

Modo Batalhas de Equipe

O modo Batalhas de Equipe será introduzido na atualização e irá possibilitar os jogadores a escolherem um time da liga de basquete para representá-los na luta. Eles poderão concorrer a recompensas dentro do jogo e no V-Bucks, a moeda virtual do Fortnite.

A NBA também aparecerá no Modo Criativo, mas as novidades só serão anunciadas no próximo dia 25 de maio.