Fortnite ganha presença de dinossauros em atualização; assista

O game Fortnite recebeu atualização com novos integrantes na narrativa, nesta terça-feira (30). Dinossauros foram adicionados na ilha do battle royale. Os velociraptors são agressivos e atacam as pessoas, mas podem ser domesticados equipando a "Capa de Caçador" ou usando carnes para atrair as criaturas.

A chegada dos "bichinhos" já era esperada desde o início da Temporada 6 do Capítulo 2 de Fortnite. O público havia encontrado ovos espalhados pela ilha que chocavam lentamente e emitiam som de algum animal selvagem perigoso.

A atualização está disponível para baixar no PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC (via Epic Games Store) e nas versões mobile de Fortnite.

Assista:



Como domesticar os dinossauros?

É possível controlar os dinossauros de duas formas. A primeira é criando uma "Capa de Caçador". Quando o jogador coloca o equipamento, os dinossauros não percebem a presença e não atacam sem motivação.

Assim, basta se aproximar do réptil e segurar o botão de “Interagir” (“quadrado” no PlayStation, “X” no Xbox, “Y” no Switch, “E” no PC ou tocando a tela no celular).

A outra técnica é mais arriscado e consiste em atrair o velociraptor com comida. Caso não tenha uma "Capa do Caçador", o usuário precisa conseguir pelo menos três pedaços de carne.

Ao avistar o dinossauro é preciso jogar o alimento perto dele. Enquanto a criatura estiver distraída com a isca, execute o mesmo comando de domesticar. É preciso ter cuidado, pois o raptor ataca quando o alimento acabar.

Depois de domados, os dinossauros andam ao lado do jogador pelo resto da partida. Não é possível usar os répteis para locomoção, mas eles mordem os inimigos.