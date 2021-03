No Fortnite, jogador Neymar deve virar personagem em game

O jogador Neymar deve ganhar um personagem no game Fortnite. A empresa de jogos Epic divulgou no Twitter, na noite deste domingo (14), um pequeno teaser com vários ícones e, um deles, é a camisa 10 usada pelo brasileiro nas partidas. O que se sabe até o momento é apenas que o evento irá acontecer no dia 16 de março, próxima terça-feira.

Neymar chegou a compartilhar a publicação no Twitter. O jogador colocou apenas o emoji de olhos, sem falar mais nada a respeito.

Legenda: Imagem divulgada pelo game na semana passada faz referência a frase de Neymar Foto: Reprodução/Twitter

Outro imagem revelada na conta brasileira de Fortnite no Twitter é de um campo de futebol com a legenda "Tô chegando com o Caminhão de Glup, rapaziada!", referência ao clássico Tweet de Neymar "Tô chegando com os refri rapaziada".



Assista trailer:



Nova temporada

A nova temporada de Fortnite Capítulo 2 começa na terça-feira (16) e gira em torno da luta do agente Jonesy para impedir o colapso da realidade. Após trazer caçadores de várias dimensões (e franquias) para o jogo, o agente se encontra abandonado pelos líderes da organização para a qual trabalha e, pelos teasers, vai mudar de lado, se aliando com o grupo conhecido apenas como "Os Sete". A temporada vai começar com uma inédita missão single player que deve envolver essa troca de time de Jonesy. Gratuito para jogar, Fortnite está disponível para PC, dispositivos mobile e consoles.