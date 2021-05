A morte do escritor e ilustrador Kentaro Miura, da série de mangás Berserk, foi confirmada nesta quinta-feira (20), após divulgação da editora Hakusensha. Miura, que era japonês, tinha 54 anos e faleceu no último dia 6 de maio.

Conforme nota da editora, a causa da morte foi uma dissecção aguda da aorta, um problema cardiovascular.

"Gostaríamos de expressar nosso maior respeito e gratidão à arte do Dr. Miura e orar por sua alma", diz parte do comunicado, que foi publicado oficialmente no site da editora.

História com mangás

A carreira de Miura começou cedo, logo aos 10 anos, em 1976. Entretanto, o nome como escritor de mangá só despontou em 1989, com o lançamento de Berserk.

Até hoje, o trabalho é considerado revolucionário para a cultura pop, além do fato de que ainda vinha sendo lançado em capítulos não-periódicos.