'Battlefield 2042' é revelado pela EA; veja trailer, valores e data de lançamento

A Electronic Arts e DICE anunciaram, nesta quarta-feira (9), o lançamento de "Battlefield 2042", um inovador jogo de tiro em primeira pessoa em modo multiplayer. Os fãs do game só poderão jogar em definitivo, com todos os modos de jogo, em 22 de outubro de 2021.

Na narrativa de "Battlefield 2042", o mundo está à beira do abismo. A escassez de alimentos, energia e água limpa levou a dezenas de nações fracassadas, criando a maior crise de refugiados da história humana. Entre esses "Non-Patriated", ou "No-Pats", estão famílias, agricultores, engenheiros – e até soldados.





No game, em meio a crise, os Estados Unidos e a Rússia atraem o mundo para uma guerra total. Especialistas no-Pat juntam-se a ambos os lados, não lutando por uma bandeira, mas pelo futuro dos non-patriated neste novo mundo.

Modos de jogo

Os fãs da franquia vão poder jogar com os "Specialists", um novo tipo de soldado. Inspirados nas tradicionais quatro aulas ‎‎de Battlefield, ‎‎os especialistas serão equipados com próprio traço e terão cargas totalmente personalizáveis.



Legenda: O jogador poderá escolher entre quatro classes de soldados especialistas para jogar em Battlefield 2042 Foto: Divulgação/EA

O jogador poderá escolher entre quatro classes de soldados especialistas: "Recon", "Assault", "Support" e "Engineer". Cada classe tem personagens específicos, chamados de especialistas, com habilidades únicas.

"Todos nós da DICE em Estocolmo, DICE LA, Criterion e EA Gotemburgo nos divertimos tanto desenvolvendo este jogo e agora é hora de deixar os jogadores entrarem. O que eles vão descobrir é que construímos três experiências distintas e absolutamente épicas que achamos que eles vão amar", disse Oskar Gabrielson, Gerente Geral da DICE

Vendas

"‎Battlefield 2042" ‎‎já está disponível para pré-venda e está programado para ser lançado no varejo e lojas digitais em 22 de outubro por US$ 59,99 no Xbox One, PlayStation 4 e PC, e US$ 69,99 no Xbox Série X e S e PlayStation 5. Os membros do EA Play recebem um teste de 10 horas a partir de 15 de outubro de 2021.



Os jogadores que fizeram a pré-venda têm três edições diferentes para escolher, incluindo a "‎‎Battlefield 2042 ‎‎Gold Edition" por US$ 89,99 no PC e US$ 99,99 no console, ou o ‎‎"Battlefield 2042 ‎‎Ultimate Edition" por US$ 109,99 no PC ou US$ 119,99 no console.