Rafa Kalimann rebate críticas: 'Gasto meu dinheiro do jeitinho que estiver afim'

A influenciadora Rafa Kalimann usou as redes sociais para rebater críticas sobre os gastos em itens decorativos para a casa onde vai morar com o cantor cearense Nattan. No domingo (27), ela compartilhou o valor gasto de aproximadamente R$ 10 mil em livros usados para decorar o novo lar, em São Paulo — o que provocou uma onda de comentários negativos, especialmente sobre livros, que alguns internautas consideraram supérfluos.

Para tentar explicar a situação, a atriz comentou no X (antigo Twitter) que os livros fazem parte da decoração e são volumes especializados em arte, moda, culinária e catálogos, usados apenas para fins estéticos.

"Se estivessem lendo algum (livro), não estariam me perturbando até por isso e saberiam que existem livros de catálogos, arte, moda e culinária para decorar", afirmou a ex-BBB, declarando que tem liberdade para administrar o próprio dinheiro da maneira que desejar, principalmente quando se trata do seu lar: "Eu gasto meu dinheiro do jeitinho que eu estiver afim, principalmente com minha casa!", afirmou Rafa.

Ainda em texto, ela ressaltou que compartilha com frequência indicações literárias, desmentindo a ideia de que usa livros falsos só para enfeitar. "Nos meus destaques do Instagram e de vários autores brasileiros ótimos. Livros de leitura que li e indico", ressaltou.

Kalimann também pediu para que as pessoas evitem tirar as atitudes de contexto. "Parem de me encher ou tirar coisas da minha vida de contexto porque eu não estou mais afim de ficar aguentando ofensa gratuita calada como vem sendo há anos, última coisa que preciso nesse momento da minha vida".