Investigador paranormal morre subitamente durante turnê com a boneca Annabelle

Um investigador paranormal identificado como Dan Rivera morreu, aos 54 anos, no último domingo (14), enquanto estava responsável pela turnê da boneca Annabelle, conhecida no cinema pelas histórias de terror que envolvem seu nome.

A morte foi confirmada nesta terça-feira (15), por meio de nota publicada pela New England Society for Psychic Research (Sociedade de Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra), entidade responsável pelo evento, que acontece nos EUA. Ainda não há informações sobre as causas da morte.

“A New England Society for Psychic Research (NESPR) está arrasada com sua partida e ainda está tentando lidar com essa perda tão profunda. Dan não foi apenas uma parte vital de nossa equipe por mais de uma década, mas também um amigo profundamente compassivo, leal e dedicado”, expressa trecho do comunicado.

O homem foi encontrado sozinho no quartal do hotel onde estava hospedado. Segundo informações publicadas pelo g1, o resultado da autópsia deve sair em meses.

“À medida que enfrentamos os dias que virão, queremos compartilhar que, embora não saibamos como será o futuro da NESPR sem Dan, planejamos seguir adiante com os eventos programados para este ano”, informou ainda a nota.

Veja também Mundo Após 'tarifaço', governo Lula volta a cobrar EUA e pede resposta à carta de maio Mundo Apresentadora de TV se assusta com bombardeio israelense na Síria; assista Mundo Palco principal do Tomorrowland pega fogo na Bélgica dois dias antes do início do festival

BONECA ORIGINAL

Annabelle foi usada nas gravações dos filmes da franquia “Invocação do Mal”. Dan Rivera transportava a boneca original que inspirou as produções de terror. Ela fica, normalmente, no Museu dos Warren, na cidade de Monroe, nos Estados Unidos.

Ela é guardada em uma caixa de vidro, há cerca de 50 anos, e não parece tanto com a usada nos filmes. Na verdade, o item, chamado de Raggedy Ann, tem uma aparência que lembra personagens infantis, conforme reportagem do "Fantástico" exibida em 2013.