Apresentadora de TV se assusta com bombardeio israelense na Síria; assista

Uma apresentadora de TV do canal Al-Bousala Al-Souriya se assustou, nesta quarta-feira (16), com o bombardeio israelense que atingiu o quartel-general do Exército sírio em Damasco e deixou ao menos 18 feridos.

A apresentadora tomou o susto no momento em que o complexo do Exército foi atingido. Assista:

Ataque aéreo na Síria

Israel bombardeou o quartel-general do Exército sírio em Damasco após ameaçar intensificar os ataques caso as forças governamentais não se retirem de Sweida, uma cidade de maioria drusa no sul da Síria onde mais de 300 pessoas já foram mortas em vários dias de confrontos.

Os conflitos entre combatentes drusos e tribos beduínas sunitas começaram no domingo (13), depois do sequestro de um comerciante druso, que desencadeou uma série de raptos em retaliação, segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

'Escalada de bombardeios'

O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou "a escalada dos bombardeios israelenses", bem como "os relatos de que as forças de defesa israelenses foram realocadas para as Colinas de Golã", disse seu porta-voz, Stephane Dujarric, em comunicado à imprensa.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse esperar "uma distensão" no sul da Síria nas "próximas horas", citando um "mal-entendido" entre Israel e a República Árabe.