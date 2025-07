Palco principal do Tomorrowland pega fogo na Bélgica dois dias antes do início do festival

O principal palco do festival Tomorrowland, que concentra nomes da música eletrônica, ficou destruído após um grande incêndio, na Bélgica. A ocorrência foi registrada nesta quarta-feira (16), em Boom, dois dias antes do início do festival.

Conforme o g1, ainda não há informações de como o incêndio começou. Porém, o palco ficou destruído, e os moradores locais foram alertados para manterem as portas e janelas fechadas. A fumaça não era tóxica.

Em nota publicada nas redes sociais, nesta tarde, o Tomorrowland informou que ninguém ficou ferido, e que o camping do festival abrirá na quinta-feira (17), como estava planejado.

"Todas as atividades do Global Journey em Bruxelas e Antuérpia ocorrerão conforme planejado. Estamos focados em encontrar soluções para o fim de semana do festival (sexta-feira, sábado e domingo)", detalhou.

Confira nota na íntegra

"Devido a um grave incidente e incêndio no Palco Principal do Tomorrowland, nosso querido Palco Principal foi severamente danificado.

Podemos confirmar que ninguém ficou ferido durante o incidente.

Podemos anunciar que o DreamVille (camping) abrirá amanhã (quinta-feira, 17 de julho) conforme planejado e estará pronto para todos os visitantes do DreamVille.

Todas as atividades do Global Journey em Bruxelas e Antuérpia ocorrerão conforme planejado.

Estamos focados em encontrar soluções para o fim de semana do festival (sexta-feira, sábado e domingo).

Mais atualizações e informações detalhadas serão comunicadas o mais breve possível."