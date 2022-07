Eslovênia revela como ficou relação com Viny após fala polêmica em entrevista

Os ex-participantes do Big Brother Brasil (BBB) 22, Eslovênia Marques e Viny, conversaram sobre a polêmica envolvendo a frase da influenciadora digital sobre a mudança de comportamento do cearense. Eslô, como também é conhecida, falou sobre o momento para a coluna da Patrícia Kogut, do O Globo.

"Tiraram uma frase do contexto, e isso começou a viralizar. Mas a internet tem dessas. Pegam coisas e distorcem para atacar o outro. Quando eu falei que ele era outra pessoa aqui fora, quis dizer que nós dois mudamos e que a nossa relação é diferente da de dentro da casa", declarou.

O assunto ganhou notoriedade quando a ex-BBB falou no podcast PodDarPrado, apresentado por Gabi Prado, que Viny era outra pessoa após sair do reality. Questionada, ela não definiu se a mudança foi positiva ou negativa, porque os dois se distanciaram depois do programa.

Por causa da repercussão, Eslovênia entrou em contato com o cearense para explicar o contexto da fala. "Inclusive eu mesma falei com ele e expliquei direitinho. Ele viu o vídeo e disse que estava de boa com o que eu falei", acrescentou.

Viny respondeu à declaração quando o trecho do podcast começou a ser compartilhado. "Continuo a mesma pessoa, só que agora eu estou mais esperto, estou mais seletivo e estou me amando mais", frisou.

Eslovênia não enxerga a resposta como uma indireta. "Ele respondeu aquilo não para mim, mas para as pessoas que o estavam criticando. No mesmo dia a gente conversou e ele disse: 'Não se preocupe'", concluiu.

Vida após BBB

Eslovênia continua próxima de Lucas Bissoli, com quem começou um namoro ainda na casa, de Rodrigo, Eliezer, Brunna e Bárbara. "Adoro o Vyni, ele é uma pessoa muito maravilhosa, mas aqui fora não temos muito contato", ponderou.

A influenciadora digital tem mais de 3 milhões de seguidores no Instagram e lida com o desafio da exposição pública devido à participação no BBB.

"O programa realmente dá uma visibilidade muito grande, e as pessoas estão acostumadas a ver a gente 24 horas por dia. Mas, quando você sai da casa, elas querem mandar um pouco na sua vida, pedindo satisfação. Algumas não sabem o limite", refletiu.