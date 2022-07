Eslovênia revela não ter contato com Vyni após BBB22 e diz que ele é outra pessoa

Durante sua participação no PodDarPrado, podcast apresentado por Gabi Prado, a ex-BBB Eslôvenia Marques contou não ter mais contato com Vyni, seu colega de confinamento e parceiro no jogo. Ela também afirmou que o cearense é outra pessoa após sua passagem pelo reality.

"Eu acho que lá dentro eu conheci um Vyni, e aqui, por ele estar em outra fase da vida dele, ele é outra pessoa. E que bom que ele é outra pessoa, porque a gente vai mudando, isso é muito legal, admirável", disse ela.

Questionava por Gabi Prado se a mudança era para o lado positivo ou negativo, Eslôvenia apenas disse que não tinha como definir, por não ter mais contato com ele.

"Por não tá próxima dele não tenho muito o que falar. Posso falar do Vyni que eu conheci lá dentro, que é uma pessoa maravilhosa, extraordinária, aqui fora não tenho contato", comentou.

Vyni responde

Na madrugada desta quarta-feira (20), o cearense respondeu as declarações de Eslovênia em uns vídeos nas redes sociais. "Continuo a mesma pessoa, a mesma pessoa que vocês conheceram, eu continuo", começou ele.

"Só que agora eu tô mais esperto, mais seletivo e agora estou me amando mais, que foi o que tanto me cobraram nesses três meses que me viram na televisão", explicou.