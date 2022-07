Integrante de 'Law & Order' é morto a tiros em set de filmagem em Nova York

Johnny Pizarro, membro da equipe da série 'Law & Order: Organized Crime', faleceu após ser baleado na manhã de terça-feira (19) durante as filmagens da produção, que aconteciam no bairro do Brooklyn, em Nova York.

Segundo informações da revista Variety, confirmadas pelo departamento de polícia nova-iorquina, o crime ocorreu por volta das 5h15. Na ocasião, um homem abriu a porta do carro onde esta Pizarro e começou a atirar.

Johnny, que tinha 31 anos, chegou a ser encaminhado ao Hospital Woodhull, mas não resistiu, e morreu por volta das 6h.

Em nota, a NBC e o estúdio Universal Television se disseram tristes e chocados com a situação. "Estamos trabalhando com a polícia local enquanto eles continuam investigando. Nossos corações estão com sua família e amigos e pedimos que respeitem a privacidade deles durante esse período", diz o comunicado.

Gravações da Terceira temporada

O crime aconteceu em meio às gravações da terceira temporada de "Law & Order: Organized Crime". A série é protagonizada por Christopher Meloni, que interpreta a personagem Elliot Stabler. Na trama, a protagonista volta à polícia para investigar as organizações criminosas mais poderosas de Nova Iorque.