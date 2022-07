'Não temos uma relação legal', diz Casagrande sobre Tiago Leifert

Walter Casagrande, que recentemente rompeu o contrato com a Rede Globo, comentou sobre sua relação com diversos famosos em entrevista ao programa Melhor da Tarde, da emissora Band, nesta terça-feira (19).

Na ocasião, o comentarista esportivo escalou seu “time” de celebridades, mas vetou Tiago Leifert. Casagrande revelou que não possui um bom relacionamento com o apresentador e que ele "não joga" no seu clube, em uma versão do quadro “Pra quem você tira o chapéu?”, do Programa Raul Gil.

A revelação de Casão deixou Catia Fonseca surpresa, que questionou o motivo do desafeto.

"Somos diferentes, não temos um relacionamento legal. Ideias diferentes, modos diferentes, aconteceram algumas coisas que não foram legais”, afirmou.

Leifert é amigo de Rica Perrone, ativista político de direita e dito "inimigo" de Casão.

Na entrevista, o comentarista ainda elegeu Neymar como o 'jogador mais mala'. “Joga, chegando 1h30 antes joga”, provocou.