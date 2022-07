Casagrande sai da Globo após 25 anos na emissora; entenda

O comentarista Walter Casagrande anunciou a saída da Rede Globo nesta quarta-feira (6). Através das redes sociais, o ex-jogador do Corinthians comunicou a demissão da emissora e ressaltou que a decisão é positiva para os dois lados.

"Olá pessoal. Vim aqui para avisar a vocês que, depois de 25 anos de TV Globo, seis Copas do Mundo, com cinco finais, incluindo a de 2002 com os dois gols do Ronaldo, três Olímpiadas e diversas finais de campeonato por aí, meu ciclo acabou. Estou saindo da Globo hoje, não faço mais parte do grupo de esporte da TV e vou seguir minha estrada”, comentou. “Na realidade acho que foi um alívio para os dois lados. Um beijo a todos”, concluiu.

Segundo o UOL, o encerramento da passagem pela empresa pode ser motivado pelo alto salário e o frequente posicionamento político durante os programas esportivos.

Confira a nota da Globo sobre a saída de Casagrande

"Como jogador, Walter Casagrande Júnior escreveu uma história importante dentro de campo: ídolo do Corinthians, onde foi protagonista da Democracia Corintiana, teve passagem pelo futebol europeu e também defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1986. Fora dos gramados, a trajetória foi também de sucesso. Há 25 anos ele exerce a função de comentarista, 24 deles na Globo. Um período marcado por grandes momentos, conquistas, emoções, superação e pela autenticidade, uma de suas marcas registradas. Em comum acordo, a parceria entre Globo e Casagrande chega ao fim, mas suas análises estarão para sempre marcadas no almanaque das transmissões de futebol da televisão brasileira".

