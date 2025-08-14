Série documental 'A Mulher da Casa Abandonada' estreia no Prime Video

O sucesso do podcast "A Mulher da Casa Abandonada", criado pelo jornalista Chico Felitti, ganhou uma adaptação para série documental que chega ao catálogo do Prime Video nesta quinta-feira (14). A produção promete revelar novos elementos sobre o intrigante e perturbador caso que viralizou em 2022.

A história, originalmente narrada no podcast, acompanha a investigação sobre uma senhora que vivia isolada em uma mansão em ruínas, localizada em um bairro nobre de São Paulo. No decorrer da apuração, Felitti descobriu que a mulher e o ex-marido haviam mantido ilegalmente uma brasileira como empregada doméstica nos Estados Unidos, em condições análogas à escravidão.

Segundo o Prime Video, a série trará depoimentos inéditos de testemunhas, novas evidências e até declarações do FBI, ampliando a compreensão sobre a complexidade do crime. O formato documental também promete oferecer imagens e detalhes visuais que não estavam presentes na versão em áudio.

Dirigida por Kátia Lund, conhecida por "Cidade de Deus" e "Amar é Para os Fortes", e com produção executiva de Chico Felitti, a série terá três episódios. Embora a plataforma não tenha confirmado o horário exato de lançamento, a previsão é que todos os capítulos estejam disponíveis entre 0h e 4h (horário de Brasília), seguindo o padrão de estreias do serviço.

O Prime Video já divulgou o trailer oficial, que antecipa momentos de tensão, entrevistas exclusivas e imagens da icônica casa que se tornou símbolo do caso.

Assista ao trailer de 'A Mulher da Casa Abandonada'