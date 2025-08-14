Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Série documental 'A Mulher da Casa Abandonada' estreia no Prime Video

Produção baseada no podcast de Chico Felitti promete novas entrevistas, documentos e detalhes exclusivos sobre o caso que chocou o Brasil

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
A série trará novos detalhes sobre o caso da mulher da casa abandonada
Legenda: A história acompanha a investigação sobre uma senhora que vivia isolada em uma mansão em ruínas, em São Paulo
Foto: Divulgação/Prime Video

O sucesso do podcast "A Mulher da Casa Abandonada", criado pelo jornalista Chico Felitti, ganhou uma adaptação para série documental que chega ao catálogo do Prime Video nesta quinta-feira (14). A produção promete revelar novos elementos sobre o intrigante e perturbador caso que viralizou em 2022.

A história, originalmente narrada no podcast, acompanha a investigação sobre uma senhora que vivia isolada em uma mansão em ruínas, localizada em um bairro nobre de São Paulo. No decorrer da apuração, Felitti descobriu que a mulher e o ex-marido haviam mantido ilegalmente uma brasileira como empregada doméstica nos Estados Unidos, em condições análogas à escravidão.

Segundo o Prime Video, a série trará depoimentos inéditos de testemunhas, novas evidências e até declarações do FBI, ampliando a compreensão sobre a complexidade do crime. O formato documental também promete oferecer imagens e detalhes visuais que não estavam presentes na versão em áudio.

Veja também

teaser image
Zoeira

Saiba quem é a brasileira que integra elenco de adaptação teatral de Jogos Vorazes

teaser image
Zoeira

'Premonição 6: Laços de Sangue' lidera audiência na HBO Max e quebra recorde inusitado

Dirigida por Kátia Lund, conhecida por "Cidade de Deus" e "Amar é Para os Fortes", e com produção executiva de Chico Felitti, a série terá três episódios. Embora a plataforma não tenha confirmado o horário exato de lançamento, a previsão é que todos os capítulos estejam disponíveis entre 0h e 4h (horário de Brasília), seguindo o padrão de estreias do serviço.

O Prime Video já divulgou o trailer oficial, que antecipa momentos de tensão, entrevistas exclusivas e imagens da icônica casa que se tornou símbolo do caso.

Assista ao trailer de 'A Mulher da Casa Abandonada'

Assuntos Relacionados
A série trará novos detalhes sobre o caso da mulher da casa abandonada
Zoeira

Série documental 'A Mulher da Casa Abandonada' estreia no Prime Video

Produção baseada no podcast de Chico Felitti promete novas entrevistas, documentos e detalhes exclusivos sobre o caso que chocou o Brasil

Redação
Há 1 hora
Josiane Viana, vencedora do Miss Brasil Terra 2024, sendo coroada no palco
Zoeira

Miss Brasil 2025 reúne representantes brasileiras para final em Fortaleza; veja programação

Evento desembarca na capital cearense no fim do mês de agosto, no Centro de Eventos do Ceará

Mylena Gadelha
Há 2 horas
Felca no Altas Horas
Zoeira

Felca rebate ataques e ameaças: 'Quem tem que ter medo são eles'

Youtuber concedeu entrevista ao programa Altas Horas, da TV Globo

Redação
Há 2 horas
Lise Marie
Zoeira

Priscilla Presley é acusada de causar morte da filha para assumir herança de Elvis Presley

Ex-sócios da empresária alegam fraude e quebra de contrato e pedem US$ 50 milhões na Justiça

Redação
14 de Agosto de 2025
Foto do influenciador digital Hytalo Santos
Zoeira

Hytalo Santos se manifesta pela primeira vez e nega exploração de menores: 'Falsas acusações'

Influencer diz que nunca obstruiu as investigações e afirma que agiu dentro da lei

Redação
14 de Agosto de 2025
O cantor MC Poze do Rodo foi preso no último dia 29 de maio, e solto cinco dias depois por um pedido de Habeas Corpus
Zoeira

Justiça autoriza MC Poze do Rodo a fazer shows fora do RJ e devolve carro de luxo do cantor

Quatro das seis medidas cautelares impostas na soltura do MC continuam em voga

Redação
14 de Agosto de 2025
Mariana Rios revelou o nome do filho no Saia Justa
Zoeira

Mariana Rios escolhe 'Palo' como nome do filho; entenda significado e origem

A atriz espera primeiro filho com o economista Juca Diniz

Redação
14 de Agosto de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (14)

Otávio diz que só vai partir para a “viagem” se for com Diná.

A. Seraphim
14 de Agosto de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (14)

Medeia desconfia das atitudes de Celso.

A. Seraphim
14 de Agosto de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (14)

Nina surpreende Jaques com Filipa.

A. Seraphim
14 de Agosto de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (14)

Tiago toma uma atitude drástica para dar uma lição na mãe.

A. Seraphim
14 de Agosto de 2025
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (14)

Carlos e Helena planejam fazer uma viagem à Europa.

A. Seraphim
14 de Agosto de 2025
Taylor Swift segura o vinil de seu novo álbum
Zoeira

Taylor Swift revela capa e músicas de novo álbum 'The Life of a Showgirl'

A divulgação aconteceu no podcast 'New Heights'

Redação
14 de Agosto de 2025
Premonição 6: Laços de Sangue está disponível no HBO Max
Zoeira

'Premonição 6: Laços de Sangue' lidera audiência na HBO Max e quebra recorde inusitado

Cena de abertura do longa conta com a dublê mais velha da história a ser colocada em chamas

Redação
14 de Agosto de 2025
Gabriela Spanic ganhou fama no Brasil com a novela A Usurpadora
Zoeira

Gabriela Spanic, de 'A Usurpadora', nega convite para 'A Fazenda 17'

Atriz venezuelana está no Brasil para turnê musical, que passará, inclusive, por Fortaleza

Redação
14 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (14/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
14 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (14/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
14 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (14/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
14 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (14/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
14 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (14/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
14 de Agosto de 2025