'Premonição 6: Laços de Sangue' lidera audiência na HBO Max e quebra recorde inusitado
Cena de abertura do longa conta com a dublê mais velha da história a ser colocada em chamas
“Premonição 6: Laços de Sangue” se tornou o filme mais assistido do momento no streaming HBO Max, e não apenas pela tensão da franquia. A produção já entrou para a história do cinema ao apresentar, em sua cena de abertura, a dublê mais velha a ser colocada em chamas diante das câmeras.
O feito pertence a Yvette Ferguson, de 71 anos, que saiu da aposentadoria especialmente para o longa. Segundo o diretor Zach Lipovsky, o momento exigiu perícia extrema da equipe de efeitos especiais.
Ferguson compartilhou um vídeo dos bastidores em seu Instagram e destacou o desafio: “Que dia! Esse é um efeito muito sério que só pode ser realizado por profissionais. Os melhores".
Veja também
A protagonista Brec Bassinger, que presenciou a gravação, se emocionou com a dedicação da veterana. “Eu estava lá no dia. Meu Deus, foi lindo. Todo mundo começou a aplaudir. [Yvette] estava tão feliz”, contou à revista Entertainment Weekly.
Além do sucesso de “Laços de Sangue”, os fãs já podem se preparar para mais sustos: o sétimo filme da franquia está confirmado. Lori Evans Taylor, uma das roteiristas desta produção, retornará para assinar o roteiro da nova sequência.
Assista ao trailer de 'Premonição 6: Laços de Sangue'