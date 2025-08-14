Gabriela Spanic, de 'A Usurpadora', nega convite para 'A Fazenda 17'

Gabriela Spanic, eternizada no papel das gêmeas Paulina e Paola em "A Usurpadora", comentou os boatos de que participaria do reality show "A Fazenda 17". A atriz é convidada do programa "Companhia Certa", de Ronnie Von, que foi ao nessa quarta-feira (13).

"Não me ligaram. São muitos murmurinhos e boatos [na imprensa], não entendo porquê”, afirmou a estrela venezuelana, que construiu uma legião de fãs no Brasil desde o sucesso da novela mexicana exibida no fim dos anos 1990.

Durante a entrevista, Gabriela também falou sobre a repercussão mundial de "A Usurpadora". "Nunca imaginei, de verdade. É a novela mais reprisada [da TV brasileira]. Na Europa, Singapura, Emirados Árabes, também foi impressionante. Na Indonésia fizeram uma estátua minha", contou.

Além da carreira como atriz, Gaby cultiva sua paixão pela música, despertada ainda na infância. “Desde menina cantava com minha mãe e com a minha família na igreja. Com o tempo, tive a oportunidade de compor uma música para uma novela que fiz. Gosto muito de cantar e compor, sou muito romântica”.

Em passagem pelo Brasil, a artista apresenta a World Tour 2025, que leva ao palco seus clássicos românticos em novas versões com batidas eletrônicas e dançantes. Gabriela, inclusive, passa por Fortaleza com a turnê no dia 30 de agosto, na Valentina Club.