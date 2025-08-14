Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Gabriela Spanic, de 'A Usurpadora', nega convite para 'A Fazenda 17'

Atriz venezuelana está no Brasil para turnê musical, que passará, inclusive, por Fortaleza

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Gabriela Spanic ganhou fama no Brasil com a novela A Usurpadora
Legenda: Gabriela Spanic ganhou fama no Brasil com a novela "A Usurpadora"
Foto: Reprodução/Instagram

Gabriela Spanic, eternizada no papel das gêmeas Paulina e Paola em "A Usurpadora", comentou os boatos de que participaria do reality show "A Fazenda 17". A atriz é convidada do programa "Companhia Certa", de Ronnie Von, que foi ao nessa quarta-feira (13). 

"Não me ligaram. São muitos murmurinhos e boatos [na imprensa], não entendo porquê”, afirmou a estrela venezuelana, que construiu uma legião de fãs no Brasil desde o sucesso da novela mexicana exibida no fim dos anos 1990.

Durante a entrevista, Gabriela também falou sobre a repercussão mundial de "A Usurpadora". "Nunca imaginei, de verdade. É a novela mais reprisada [da TV brasileira]. Na Europa, Singapura, Emirados Árabes, também foi impressionante. Na Indonésia fizeram uma estátua minha", contou.

Veja também

teaser image
Zoeira

Odete e César vivem romance tórrido em 'Vale tudo'

teaser image
Zoeira

Luciana Cardoso, esposa de Faustão, atualiza estado de saúde do apresentador

Além da carreira como atriz, Gaby cultiva sua paixão pela música, despertada ainda na infância. “Desde menina cantava com minha mãe e com a minha família na igreja. Com o tempo, tive a oportunidade de compor uma música para uma novela que fiz. Gosto muito de cantar e compor, sou muito romântica”.

Em passagem pelo Brasil, a artista apresenta a World Tour 2025, que leva ao palco seus clássicos românticos em novas versões com batidas eletrônicas e dançantes. Gabriela, inclusive, passa por Fortaleza com a turnê no dia 30 de agosto, na Valentina Club.

Assuntos Relacionados
Taylor Swift segura o vinil de seu novo álbum
Zoeira

Taylor Swift revela capa e músicas de novo álbum 'The Life of a Showgirl'

A divulgação aconteceu no podcast 'New Heights'

Redação
Há 1 hora
Premonição 6: Laços de Sangue está disponível no HBO Max
Zoeira

'Premonição 6: Laços de Sangue' lidera audiência na HBO Max e quebra recorde inusitado

Cena de abertura do longa conta com a dublê mais velha da história a ser colocada em chamas

Redação
Há 1 hora
Gabriela Spanic ganhou fama no Brasil com a novela A Usurpadora
Zoeira

Gabriela Spanic, de 'A Usurpadora', nega convite para 'A Fazenda 17'

Atriz venezuelana está no Brasil para turnê musical, que passará, inclusive, por Fortaleza

Redação
Há 2 horas
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (14/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
14 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (14/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
14 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (14/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
14 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (14/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
14 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (14/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
14 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (14/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
14 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (14/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
14 de Agosto de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (14/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
14 de Agosto de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (14/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
14 de Agosto de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (14/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
14 de Agosto de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (14/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
14 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (14/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
14 de Agosto de 2025
Luciana Cardoso e Faustão
Zoeira

Luciana Cardoso, esposa de Faustão, atualiza estado de saúde do apresentador

Faustão está internado desde o dia 21 de maio de 2025 devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse

Redação
13 de Agosto de 2025
Casal
Zoeira

Odete e César vivem romance tórrido em 'Vale tudo'

Envolvimento acontece após empresária dispensar Walter

Redação
13 de Agosto de 2025
Mariana é brasileira e tem 20 anos
Zoeira

Saiba quem é a brasileira que integra elenco de adaptação teatral de Jogos Vorazes

Mariana Lewis interpretará Glimmer na primeira versão para o palco da saga

Redação
13 de Agosto de 2025
Fernanda Paes Leme e Gio Ewbank abraçadas. São duas mulheres brancas, sendo uma loira e outra de cabelo castanho
Zoeira

Fe Paes Leme e Giovanna Ewbank teriam rompido amizade por divergências profissionais, diz jornalista

Segundo Gaby Cabrini, apresentadoras se afastaram após conflitos sobre cachês

Redação
13 de Agosto de 2025
Carolina Arruda é uma mulher branca e de cabelo vermelho. Ela usa cadeira de rodas
Zoeira

Mineira com 'a pior dor do mundo' inicia tratamento com sedação profunda e cetamina pelo SUS

Após seis cirurgias sem sucesso, jovem de será internada na UTI para procedimento paliativo que pode “reiniciar”o cérebro

Redação
13 de Agosto de 2025