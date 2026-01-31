'Caldeirão com Mion' tem participação especial de Chico César neste sábado (31)
Programa ainda recebe Mariana Nolasco e Ítalo Ferreira.
Com participação especial de Chico César, o "Caldeirão com Mion" deste sábado (31) celebra o último episódio do "Caldeirão de Verão". Gravado no Rio Grande do Norte, o programa ainda recebe a cantora Mariana Nolasco e o surfista Ítalo Ferreira.
Os artistas vão falar sobre a carreira e compartilhar curiosidades de suas vidas pessoais. Chico, por exemplo, conta que sua relação com a música começou cedo, e que chegou a vender discos de Robertos Carlos e Tim Maia.
Mariana revela que aprendeu a tocar o violão com o irmão e que teve influência da avó para cantar. Já o surfista Ítalo Ferreira vai mostrar um pouco mais de sua casa e de seu instituto.
Que horas começa o 'Caldeirão com Mion'?
O programa vai ao ar neste sábado (31) às 14h40, segundo a programação da TV Globo.