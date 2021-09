Juliette se emociona em encontro com Chico César: 'hoje eu abracei a poesia'; assista

O cantor e compositor Chico César publicou, nesta terça-feira (14), vídeo com Juliette, campeã do Big Brother Brasil (BBB) 21. Emocionada, a paraibana e o conterrâneo se abraçaram nos bastidores do "Altas Horas", da TV Globo.

Durante a passagem pelo reality show, Juliette fez a canção "Deus me Proteja", de Chico César, alcançar o topo das paradas de sucesso do Spotify Brasil.

Chico César agradeceu a ela. Nas redes sociais, ele também compartilhou uma foto ao lado da conterrânea.

"E a gente se encontrou. Agradecido vim e encantado sigo com a humanidade dessa pessoa. Ô criatura que a gente pega logo a querer bem e tem vontade de ficar perto! É de dentro e de uma sinceridade plena e translúcida que vem sua luz. Ilumina, encandeia, enternece. bem-vinda", publicou.

Juliette também comemorou o encontro. "Hoje eu abracei a poesia!", escreveu.

