Juliette estreia programa no Multishow e apresenta 'Diferença Mara' pela primeira vez

Juliette Freire estreou nesta segunda-feira (13) sua temporada no programa "TVZ" do canal Multishow. A campeã do Big Brother Brasil (BBB) 21 cantou pela primeira vez ao vivo a música "Diferença Mara". As convidadas da estreia foram Simone e Simaria.

As coleguinhas cantaram os hits "Foi Pá Pum" e "No Llores Más" e ainda soltaram a voz com Juliette em uma versão especial de "Diferença Mara".

VEJA JULIETTE CANTANDO:

Durante o programa, Juliette apresentou clipes e conduziu quadros com perguntas e karaokê. Ela recebeu recados especiais de artistas e amigos como a cantora Anitta e o cantor Dilsinho.

"Vim aqui desejar boa sorte para a minha nova irmã. Vai bombar agora como cantora e apresentadora e vai arrasar como sempre. Te amo", disse a funkeira.

A paraibana ainda participou de um karaokê com Simone e Simaria, cantando Britney Spears e ainda "Regime Fechado" e se "Se eu não te Amasse Tanto Assim".

TVZ temporada Juliette

Segundo o Multishow, a Temporada TVZ Juliette terá sete episódios com vários convidados e apresentações ao vivo das canções do EP de estreia da grande campeã do BBB 21, e agora cantora.

"É a primeira vez que apresento um programa. Que frio na barriga! Obrigada meu Deus!", disse Juliette no programa de estreia.