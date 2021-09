Juliette divulga clipe de 'Diferença Mara'; assista

A campeã do Big Brother Brasil (BBB) 21, Juliette, lançou o primeiro clipe do seu disco de estreia como cantora. No vídeo, publicado nesta segunda-feira (6), ela canta a música "Diferença Mara".

Até a publicação desta matéria, o clipe já acumulava mais de 963 mil visualizações no Youtube.

Assista:

O álbum, lançado na última quinta-feira (2), alcançou o topo das paradas do Spotify Brasil em todas as músicas.

Segundo a gravadora Virgin Music Brasil, responsável pela produção, a antiga marca de pre-saves era da cantora Luísa Sonza, com o álbum Doce 22. No entanto, Juliette alcançou dez vezes mais registros que a antiga recordista.