Com recorde na estreia, Juliette emplaca todas as músicas do 1º álbum no topo do Spotify

A ex-participante do Big Brother Brasil 2021, Juliette, alcançou o topo das paradas do Spotify Brasil em todas as músicas do seu EP de estreia como cantora. O álbum, lançado às 21 horas da quinta-feira (2), já havia, inclusive, quebrado o recorde nacional de pre-save nas plataformas digitais, com 600 mil registros.

Segundo a gravadora Virgin Music Brasil, responsável pela produção, a antiga marca de pre-saves era da cantora Luísa Sonza, com o álbum Doce 22. No entanto, Juliette alcançou dez vezes mais registros que a antiga recordista.

Números alcançados

A música Diferença Mara é a que possui melhor colocação na plataforma, ficando em segundo lugar do “Top 50 Brasil”. Logo após estão as canções Bença (4º), Vixe Que Gostoso (10º), Doce (11º), Sei Lá (13º) e Benzin (14º), conforme o ranking até o final da manhã deste sábado (4).

Além disso, todas as produções musicais da artista conquistaram espaço no Top 200 do Spotify Global com dois dias de lançamento. Neste cenário, Diferença Mara ficou em 94º lugar; Bença em 118º; Vixe Que Gostoso em 158º; Doce em 165º; Sei Lá em 184º; e Benzin em 192º.

Saiu!

Não consigo explicar tudo que estou sentindo. Frio na barriga, felicidade, euforia, medo, paz e gratidão.

Pela música, pela vida e por vocês.

Esses são apenas os primeiros passos dessa nova trajetória e o meu único pedido é que essas músicas toquem vocês como fazem comigo. pic.twitter.com/oZnbQqpPse — Juliette (@juliette) September 3, 2021

Segundo publicação da cantora nas redes sociais, o sentimento é de gratidão. “Eu não consigo explicar tudo que estou sentindo... frio na barriga, felicidade, euforia, medo, paz, gratidão... muita gratidão… pela música, pela vida e por vocês. Esses são apenas os primeiros passos dessa nova trajetória e o meu único pedido é que essas músicas toquem vocês como fazem comigo”.

Além disso, Juliette falou sobre o espaço que a música ocupa na sua trajetória de vida ao divulgar a capa do seu disco. “Chegou a hora de assumir a minha melhor faceta. Conheçam a capa do meu sonho! A música sempre foi o meu refúgio, ela me leva a lugares lindos… Aqui estou eu!”.

Ouvi e gritei PERFEIÇÃO, galeraaaaaa — Anitta (@Anitta) September 3, 2021

O EP conta ainda com composições assinadas por Anitta e pela dupla Umberto e Mãozinha, bem como pelos paraibanos Dann Costa e Zé Neto, do grupo musical Os Gonzagas. A cantora Anitta comentou ainda no Twitter, após o lançamento, “ouvi e gritei perfeição”. Continuou, em seguida, dizendo “vamos de Juliette no top 1 ao 6 agora”.