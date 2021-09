Globo desmente convite a Tadeu Schmidt para substituir Tiago Leifert no BBB; não há nomes definidos

A Rede Globo negou que Tadeu Schmidt, atual apresentador do "Fantástico", foi convidado para substituir Tiago Leifert no Big Brother Brasil (BBB) 22. Emissora divulgou comunicado nesta segunda-feira (13), desmentindo boatos que circularam em portais.

"Não estão definidas ainda as apresentações nem do BBB nem do The Voice Brasil em 2022", pontuou a Globo em nota à Folha de S. Paulo.

Leifert, que apresenta ambos os programas, deixará a emissora global no fim deste ano, após mais uma temporada de "The Voice".

Nesta segunda, o portal TV Pop publicou que Schmidt teria recebido convite dos executivos da Globo nesse fim de semana. Apuração apontou ainda que ele tera sido uma proposta alta de salário.

Especulações

Desde que a saída de Tiago Leifert da TV Globo foi anunciada na semana passada, nomes como o de Tadeu e ainda Marcos Mion e Ana Clara estão sendo especulados por internautas para substituir o apresentador no BBB.

Leifert comandará a 10ª temporada de "The Voice Brasil" até 23 de dezembro. “A ideia de parar surgiu no meio do ano passado e venho conversando com calma com a Globo desde então, esperando o momento ideal. E é agora!", disse Leifert em texto divulgado pela Globo.

Tiago Leifert Apresentador A sensação é a de sair da casa dos pais para encarar o mundo. Eu cresci aqui, como pessoa e como profissional. Aliás, faz 20 anos que saí de casa para estudar nos EUA com a missão de um dia trabalhar na Globo. Eu consegui muito mais do que imaginava, e estou no momento perfeito, pessoal e profissionalmente, para encerrar esse capítulo que durou duas décadas

