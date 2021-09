Glória Menezes lembra de Tarcísio Meira o tempo todo, comenta assessor pessoal da atriz

A atriz Glória Menezes lembra frequentemente do marido Tarcísio Meira, que faleceu aos 85 anos por conta das complicações da Covid-19. A informação foi concedida pelo assistente pessoal da artista, Tadeu Lima, ao jornal O Globo nesta segunda-feira (13).

Dessa forma, ele explica, Glória deve seguir por tempo indeterminado no apartamento da família no Rio de Janeiro, já que a residência do casal em São Paulo carrega inúmeras lembranças do ator. "Às vezes ela chora, às vezes toca no nome dele , lembrando coisas, dizendo que "a esta hora ele estaria ali sentado fazendo isso e aquilo". Tudo daestá muito vivo na memória ", comentou o assessor.

No domingo (12), explicou Tadeu, a atriz e os demais integrantes da família de Tarcísio Meira prestaram tributo ao artista, marcando os 30 dias desde a data do falecimento. Até o momento, Glória tem passado os dias junto dos filhos — Tarcísio Filho, fruto do casamento com Meira, e João Paulo Brito e Maria Amélia Brito, do relacionamento anterior.

Legenda: Glória tem passado tempo com a família e os filhos, Tarcisinho, João Paulo e Maria Amélia Foto: Reprodução/Instagram

Despedida do ator

Tarcísio Meira falecei no último dia 12 de agosto, após dias internado por conta da Covid-19. O ator, que tinha 85 anos, estava em tratamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo.

Em mais de seis décadas de carreira na dramaturgia, Tarcísio Meira fez cinema, TV, teatro e ganhou destaque nas produções globais como um dos mais consagrados galãs de telenovelas.