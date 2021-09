Após morte de Tarcísio Meira, Glória Menezes volta a morar no Rio de Janeiro: ‘novos ares’

A atriz Glória Menezes, de 86 anos, vai voltar a morar no Rio de Janeiro após a morte do marido, o ator Tarcísio Meira, que tinha 85 anos, em decorrência da Covid-19. O casal foi internado com coronavírus no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, durante o mês de agosto. No entanto, Glória recebeu alta hospitalar dias depois do falecimento do cônjuge.

A mudança de endereço foi divulgada nas redes sociais de Mocita Fagundes, esposa de Tarcísio Filho, neste sábado (4). Os atores residiam em uma fazenda na cidade de Porto Feliz, no interior de São Paulo. “Hoje, entramos na etapa dois. Mudança de ares sempre é bacana. Nossa rainha está indo pra sua casinha no Rio! Cercada de amor, perto do mar”.

“O Rio é alegre, é solar e ela está ‘tri bem’ fisicamente. Lá, faremos muita ginástica, boas caminhadas e pegaremos um solzinho na praia. Tchau, Sampa! Até breve! Alô, Rio de Janeiro! Aquele abraço! Hoje 'minha casa' é itinerante. É nas minhas mini folgas do meu trabalho e onde a rainha estiver”, continua.

A esposa do filho único do casal relata ainda que considera-se adotada pela atriz. “Eu perdi minha mãe aos sete anos recém feitos. Fui adotada pela Glória, que me chama de filha gaúcha. [...] Apesar de ter perdido mãe, pai, irmã, tudo muito cedo… eu me considero ‘retribuída’ pelos anjos que estão por aí”.

Mocita Fagundes detalha também que a bondade dos sogros era uma extensão do amor. O filho de Mocita enfrentava um grave problema de saúde, e o casal a ajudou a custear o tratamento, mesmo conhecendo-a há pouco tempo na época.

“Nunca me esqueci das palavras dela quando eu não sabia mais o que dizer para agradecer: ‘Mocita, você faz tão bem pro meu filho, como eu não vou fazer pro teu?’. [...] Os acontecimentos da minha vida me fazem acreditar que nada é por acaso. Dores, sofrimentos, derrotas são sentimentos temporários, tenho certeza”, relembra a nora.

Com a morte de Tarcísio, Mocita relatou ainda, em outra publicação, que prometeu ao ator cuidar de sua esposa. “Só posso te agradecer por tudo! Te encher de amor, como o que me foi dado… e cumprir a promessa que eu te fiz. Nós vamos cuidar da tua Glória", finaliza.