'Vamos cuidar da sua Glória', afirma nora de Tarcísio Meira após morte do ator

A esposa de Tarcísio Filho, Mocita Fagundes, usou as redes sociais para fazer homenagem ao sogro, Tarcísio Meira, nesta sexta-feira (13). O ator faleceu ainda na quinta (12), em decorrência de complicações da Covid-19.

"Nós vamos cuidar da sua Glória", escreveu ela em legenda da foto ao lado de Tarcísio. Glória Menezes, que passou 59 anos casada com o ator, também foi diagnosticada com infecção por coronavírus, segue internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, mas apresenta sintomas leves.

Legenda: Nora do ator, que faleceu com Covid-19, relembrou momentos da vida ao lado do artista Foto: reprodução/Instagram

Mocita é casada com Tarcísio Filho há 12 anos. Ele é o único filho de Tarcísio Meira e Glória Menezes.

Encontro com o sogro

Ainda na legenda, Mocita revelou momentos importantes ao lado do artista. Segundo ela, um dos mais marcantes teria sido a primeira vez que o conheceu no ambiente familiar.

"Pai, tô levando minha gata aí pra você conhecer… você não tá de pijama, né?", teria sido a frase do filho dita a Tarcísio para anunciar Mocita ao pai.

Mocita revelou que chegou a tremer na ocasião, mas o sorriso do então sogro teria sido o fator que mais chamou atenção.

"Eu ia conhecer o primeiro membro da família do namorado. E era logo o sogro. E afinal… não era qualquer sogro… Era tu - o grande ator, o homem lindo, a 'lenda'", continuou.

Agradecendo a generosidade do ator, com quem conviveu durante 12 anos, Mocita revelou que adorava as histórias de Tarcísio e enxergava nele a figura de um pai.

"Só posso te agradecer por tudo! Te encher de amor, como o que me foi dado… e cumprir a promessa que eu te fiz. Nós vamos cuidar da tua Glória", finalizou.