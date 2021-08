Internada, Glória Menezes recebe notícia da morte de Tarcísio Meira: 'muita tristeza'

A atriz Glória Menezes recebeu, na última quinta-feira (12), a notícia sobre a morte do marido, o também ator Tarcísio Meira, vítima da Covid-19. Ela segue internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, mas não precisa mais de oxigênio nasal, de acordo com o boletim médico. As informações são do jornal O Globo.

"Ela recebeu a informação (da morte do marido) com muita, muita, muita, muita tristeza, afirmou ao periódico carioca Tadeu Lima, assistente pessoal da artista, que trabalha com Glória Menezes há 19 anos.

O secretário disse ainda que a atriz segue com o quadro clínico estável, e "já está quase recebendo alta dos médicos".

Segundo o último boletim médico divulgado pela instituição, "a senhora Gloria Menezes encontra-se internada desde o dia 06 de agosto para o tratamento de complicações ocorridas por Covid-19". E acrescenta que "a paciente está em recuperação e em desmame progressivo do oxigênio".

Melhora significativa

Nos últimos dias, depois de ter uma melhora significativa — quando, não mais sedada, passou a conversar com a família —, a artista demonstrou muita inquietação ao saber que Tarcísio Meira havia sido intubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do mesmo hospital.

Os dois já tinham tomado as duas doses da vacina contra a Covid-19. Mocita Fagundes, nora dos veteranos da TV brasileira, contou que os sogros cumpriam isolamento social em uma fazenda no interior de São Paulo e se contaminaram "em um descuido". A doença se manifestou de forma grave em Tarcísio, e ele e Glória tiveram de ser internados.

"Ela estava muito preocupada (com o quadro de saúde do marido)" — relatou o assistente pessoal da atriz, Tadeu Lima.

Só Tarcísio foi submetido a um tratamento com apoio de ventilação mecânica invasiva e diálise contínua, na UTI. Glória ficou internada em um apartamento individual, com apoio de oxigenação nasal, durante todo o tratamento.