Relembre 10 sucessos de Tarcísio Meira nas novelas e cinema

A jornada de Tarcísio Meira (1935–2021) é reconhecida por atuações marcantes. Do cinema às telinhas de TV brasileiras, o ator deu vida a personagens populares.

Estreou nas novelas em 1959, com "Noites Brancas", da TV Tupi. Em 1963, atuou ao lado de Glória Menezes (já sua mulher na época) na primeira telenovela diária do Brasil, chamada "2-5499 Ocupado".

A carreira cinematográfica reúne obras consagradas. Tarcísio atuou em duas adaptações de Nelson Rodrigues: "O Beijo no Asfalto" (1981) e "Boca de Ouro" (1990). Destacou-se também por "A Idade da Terra" (1980), último filme do diretor baiano Glauber Rocha (1939-1981). Para homenagear o artista, reunimos 10 momentos especiais do ator.

Novelas

"Irmãos Coragem" (1970)

Escrita por Janete Clair, a obra uniu faroeste, futebol e romance de João (Tarcísio Meira), o mais velho dos irmãos Coragem, e Lara (Glória Menezes), filha do perigoso oronel Barros.

"Roda de Fogo" (1986)



Tarcísio Meira interpreta Renato. Ele é um ganancioso empresário que muda de vida ao descobrir que as fortes dores de cabeça são sintomas de um tumor.

"Araponga" (1990)

Aristênio Catanduva,o Araponga, foi do Serviço Nacional de Informações. Entre outras bizarrices, tomava mamadeira, colecionava calcinhas e idolatrava James Bond. Esse era Aristênio Catanduva, o Araponga.

"O Rei do Gado" (1996)



Tarcísio repercutiu na pele do fazendeiro Berdinazzi, inimigo de Mezenga, interpretado por Antônio Fagundes.

"A Muralha" (2000)



Nessa minissérie, o eterno galã foi elogiado pelo papel do vilão Dom Jerônimo, um comerciante sem escrúpulos que escraviza Ana (Letícia Sabatela).

Cinema

"Independência ou Morte" (1972)

Dirigido por Carlos Coimbra (1927-2007), trabalho foi sucesso de bilheteria e um dos filmes mais assistidos de 1972.

"República dos Assassinos" (1979)

Violência policial e drama. Em cena, Tarcísio encarna Mateus Romeiro, o mais famoso dos policiais dos "Homens de Aço", uma das facções do temido Esquadrão da Morte.

O Beijo no Asfalto" (1980)

O cearense Bruno Barreto levou para o cinema a elogiada peça teatral de Nelson Rodrigues (1912-1980). Sem dúvidas, um dos momentos mais elogiados na carreira de Tarcísio Meira.

"A Idade da Terra" (1980)

No último trabalho de Glauber Rocha, Tarcísio é o Cristo Conquistador, um dos quatro chamados "Cristos do terceiro mundo". O papel fala dos diferentes aspectos da criação do Brasil.

"Amor Estranho Amor" (1982)

Produção polêmica de Walter Hugo Khouri (1939-2003), o drama erótico ficou fora de circulação por três décadas.