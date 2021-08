Glória Menezes segue internada após morte de Tarcísio Meira, diz hospital

Atualizada às 20h56min

A atriz Glória Menezes, de 86 anos, segue internada para se tratar da Covid-19, informou o Hospital Albert Einstein. O seu marido, também ator, Tarcísio Meira, morreu em decorrência da doença nesta quinta-feira (12), em São Paulo.

Nesta tarde, houve a informação de que ela teria deixado a unidade hospitalar. Mas a alta foi negada pela instituição. Segundo o boletim médico enviado às 15h28, Gloria Menezes está em "recuperação e desmame progressivo do oxigênio".

Leia mais Zoeira Em cena de novela, Tarcísio Meira e Paulo José falam de reencontro no céu

O casal estava internado desde 6 de agosto, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo o jornal O Globo, ela foi informada sobre o óbito do marido.

"Ela recebeu a informação com muita, muita, muita, muita tristeza", relatou ao jornal Tadeu Lima, assistente pessoal da artista, que trabalha com ela há 19 anos.

59 anos de casados

Juntos oficialmente desde 1961, Tarcísio e Glória estavam casados há 58 anos. Eles são conhecidos como o casal mais duradouro da TV brasileira.

Até mesmo por isso, estrelaram juntos a série estrelou 'Tarcísio & Glória', criada por Daniel Filho, Euclydes Marinho e Antonio Calmon.

Além de atores, os dois também trabalharam como produtores do programa. Veja algumas das imagens do casal ao longo dos anos:

Repercussão da morte

Após a divulgação do falecimento de Tarcísio, o nome do ator virou um dos assuntos mais comentados em redes sociais como o Twitter. Entre colegas de trabalho e perfis famosos, todos ressaltaram o talento do artista e o pesar pela partida.

Legenda: Tarcísio foi lembrado em publicações de luto Foto: reprodução/Twitter

A TV Globo também deixou os sentimentos à família do artista, lamentando a morte por conta do coronavírus. Enquanto isso, Boninho, um dos diretores da emissora, fez publicação emocionada nas redes sociais.